Дипломная работа по педагогике

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Дипломная работа по педагогике.doc
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Тема: "Педагогические условия формирования у младших школьников потребностей в здоровом образе жизни"

Оглавление

Введение……………………………………………………….…………………................3

Глава 1.Теоретические основы формирования у младших

школьников потребностей в здоровом образе жизни…………………………...6

1.1. Проблема формирования у младших школьников потребностей в

здоровом образе жизни в психолого-педагогической литературе………….6

1.2. Особенности формирования у младших школьников потребностей

в здоровом образе жизни……………………………………………………….............11

1.3. Анализ существующего педагогического опыта формирования

у младших школьников потребностей в здоровом

образе жизни……………………………………………………………..………...............18

1.4. Критерии и уровни сформированности у младших школьников

потребностей в здоровом образе жизни ………………………………………........26

Выводы по первой главе……………………………….……………………….............47

Глава 2. Педагогические условия формирования у младших школьников

потребностей в здоровом образе жизни ………………………………………........49

2.1. Внедрение программы по повышению эффективности

здоровом образе жизни …………………………………………….…………..............50

2.2. Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы64

Выводы по второй главе………………………………………………………...............68

Заключение……………………………………………………………………….................70

Список литературы……………………………………………………………................73

Приложения……………………………………………………………………...................77