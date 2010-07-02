Дипломная работа по педагогике

Тема: "Педагогические условия формирования у младших школьников потребностей в здоровом образе жизни"
Оглавление
Введение……………………………………………………….…………………................3
Глава 1.Теоретические основы формирования у младших
школьников потребностей в здоровом образе жизни…………………………...6
1.1. Проблема формирования у младших школьников потребностей в
здоровом образе жизни в психолого-педагогической литературе………….6
1.2. Особенности формирования у младших школьников потребностей
в здоровом образе жизни……………………………………………………….............11
1.3. Анализ существующего педагогического опыта формирования
у младших школьников потребностей в здоровом
образе жизни……………………………………………………………..………...............18
1.4. Критерии и уровни сформированности у младших школьников
потребностей в здоровом образе жизни ………………………………………........26
Выводы по первой главе……………………………….……………………….............47
Глава 2. Педагогические условия формирования у младших школьников
потребностей в здоровом образе жизни ………………………………………........49
2.1. Внедрение программы по повышению эффективности
здоровом образе жизни …………………………………………….…………..............50
2.2. Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы64
Выводы по второй главе………………………………………………………...............68
Заключение……………………………………………………………………….................70
Список литературы……………………………………………………………................73
Приложения……………………………………………………………………...................77