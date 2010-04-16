Дипломная работа "Повышение квалификации работнико

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить: 105 с., 18 таблиць, 15 рисунків, 47 джерел.

Об’єкт дослідження - процес підготовки працівників у ДНЗ №219.

Предмет дослідження - форми і методи підготовки в системі підвищення кваліфікації працівників в сфері освіти.

Метою дипломної роботи є розробка впровадження процессів підвищення кваліфікації педагогів, забезпечення їх ефективності. Реалізація поставленої мети припускає рішення наступних завдань: дослідити та проаналізувати теоретичні основи підвищення кваліфікації службовців в сучасних умовах; надати аналіз практичних аспектів підвищення кваліфікації службовців у дитячому садку №219 «Сонячний зайчик»; визначити аналіз рівня кваліфікації кадрового складу дитячого закладу; визначити оцінка впливу рівня кваліфікації вихователя на рівні успішності дітей; розглянути напрями вдосконалення процессів підвищення кваліфікації персоналу системи освіти; провести розробку аналізу сучасних підходів до підвищення кваліфікації працівників; впровадити підходи до підвищення кваліфікації вихователів та методистів; запропонувати перспективні напрямки підвищення кваліфікації методистів.

Методи дослідження: описовий, порівняльний, аналітичний, статистичний, порівнянь, прогнозування, графічний.

Одним із найголовніших завдань системи освіти на всіх етапах її розвитку є створення умов для підготовки нової генерації педагогічних кадрів, здатних на практиці впроваджувати у життя особистісно-орієнтовану систему навчання і виховання на засадах гуманістичної педагогіки, підвищення їх професіоналізму. Тільки за таких умов освіта зможе стабільно виконувати своє суспільне призначення.

АТЕСТАЦІЯ, ВИХОВАТЕЛЬ, ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, ДИТЯЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, МЕТОДИСТ, ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ, ОСВІТНЬОПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА, ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ