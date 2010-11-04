Герои времени в литературе и опере (Диплом)

ТЕМА: «Герои времени» на основе произведений «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и П.И. Чайковского и «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова и «Екатерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича

Целью данной работы является изучение особенностей трактовки героев времени на основе произведений литературного и оперного искусства «Евгений Онегин» и «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»).

Актуальность избранной проблематики очевидна по той причине, что внутренние личностные мотивы и побуждения героев, межличностные отношения являются очень важной сферой бытия человека, поэтому любое художественное произведение, затрагивающее эту тему, является актуальным во все времена.