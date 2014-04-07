I - Контрольная работа

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Упр. 1 1. Inthe West End there are theaters, cinemas,museums, picture galleries, long streets of fine shopsand many big houses. Вест Эндполон различных мест для развлечения, таких как: театры, кинотеатры, музеи, картинные
галереи, и вереницы улиц, на которых расположились магазинчики и красивые
огромные дома. Theaters– форма множественного числа имени существительного «Theater» - театрCinemas– форма множественного числа имени существительного «Cinema» - кинотеатрMuseums– форма множественного числа имени существительного «Museum» - музейPicture galleries– форма множественного числа имени существительного «Gallery» - галерея Long streets– форма множественного числа имени существительного «Street» - улицаFine shops– форма множественного числа имени существительного «Shop» - магазинBig houses– форма множественного числа имени существительного «House» - дом