I - Контрольная работа

Добавлена
10 лет назад
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 Упр. 1 1.     Inthe West End there are theaters, cinemas,museums, picture galleries, long streets of fine shopsand many big houses.  Вест Эндполон различных мест для развлечения, таких как: театры, кинотеатры, музеи, картинные

галереи, и вереницы улиц, на которых расположились магазинчики и красивые

огромные дома. Theaters– форма множественного числа имени существительного «Theater» - театрCinemasформа множественного числа имени существительного «Cinema» - кинотеатрMuseumsформа множественного числа имени существительного «Museum» - музейPicture galleriesформа множественного числа имени существительного «Gallery» - галерея Long streetsформа множественного числа имени существительного «Street» - улицаFine shopsформа множественного числа имени существительного «Shop» - магазинBig housesформа множественного числа имени существительного «House» - дом

Sasha_Kontrolnie_Raboti_1-2-3_eng (готовый_вариант).doc
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