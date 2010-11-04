Индустриализация СССР в историографии конца XX в.

Дипломная работа.

Актуальность изучения данной темы определяется тем, что дискуссионность и неоднозначность современных оценок отечественными и зарубежными учеными степени модернизации России на рубеже XIX—XX вв., начального уровня промышленного развития СССР, достижений первых пятилетних планов выдвигают задачу поиска эффективных методов, новых путей и подходов в исследовании истории индустриализации в России.

Целью данной работы является анализ исторических работ по проблемам индустриализации, вышедших в 1980-х – 1990-х годах.