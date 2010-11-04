Информационное противоборство России и США. Диплом

Опыт использования различными государствами информационных потоков и ресурсов в ходе войн и вооруженных конфликтов последнего десятилетия позволяет говорить о том, что целенаправленное использование информационных средств становится одним из решающих факторов, не только во многом определяющим победу или поражение, но и способным предотвратить открытое вооруженное противостояние.

... требует научного осмысления практика информационного противоборства в ходе подготовки и ведения боевых действий США и их союзников против Ирака. И в этом плане работа также имеет теоретическую и практическую значимость.