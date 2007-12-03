Интернет как СМК и его особенности

Работа состоит из введения, параграфов " Выяснение специфики коммуникации как социального феномена", "Особенности возникновения и развития Интернета" и "Специфика Интернета как коммуникационного потока", а также заключения и списка использованных источников. Объем работы - 34 страницы.

В прикрепленном файле - только введение.