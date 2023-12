IV - Контрольная EN 1-2 курс

Контрольная для студента 1-2 курса, ХИМ ВУЗ.

ERDWARD JENNER

(1749-1823)

1. The English physician Erdward Jenner introduced vaccination against smallpox. 2. His curiosity about natural phenomena and dedication to medicine earned him status as a pioneer of virology and immunology, as well as the founder of the preventive medicine.

_________________

Эдвард Дженнер (1749-1823)

1. Эдвард Дженнер - Английский врач, разработал вакцину — против оспы. 2. Природное любопытство Дженнера в области медицины, различных медицинских феноменов, его преданность и увлеченность работой снискали ему славу первопроходца в такой области медицины как Вирусология и Иммунология. Так же ему принадлежит честь быть первооткрывателем такого направления в медицине как профилактика (профилактическая медицина).