Издержки обращения магазина "Престиж"
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15 лет назад
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В условиях кризиса умение проводить комплексный и глубокий анализ издержек обращения предприятий и принимать обоснованные оптимальные управленческие решения являются необходимой предпосылкой успешного функционирования субъектов предпринимательской деятельности всех отраслей народного хозяйства и всех форм собственности.