Издержки обращения магазина "Престиж"

В условиях кризиса умение проводить комплексный и глубокий анализ издержек обращения предприятий и принимать обоснованные оптимальные управленческие решения являются необходимой предпосылкой успешного функционирования субъектов предпринимательской деятельности всех отраслей народного хозяйства и всех форм собственности.