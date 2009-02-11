Издержки обращения магазина "Престиж"

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15 лет назад
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В условиях кризиса умение проводить комплексный и глубокий анализ издержек обращения предприятий и принимать обоснованные оптимальные управленческие решения являются необходимой предпосылкой успешного функционирования субъектов предпринимательской деятельности всех отраслей народного хозяйства и всех форм собственности.

Издержки обращения магазина "Престиж".doc
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