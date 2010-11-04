Культура PR-специалиста. (Дипломная работа)

Формирование этических принципов, выработка ценностных ориентиров развития организации, обоснование необходимости социальной ответственности бизнеса — прерогатива PR-службы в цивилизованном обществе. Основанная на социальных и этических принципах стратегия развития бизнеса позволяет обеспечить высокую репутацию, рыночную привлекательность, заработать паблицитный капитал. Все это говорит об острой актуальности изучения и формирования профессиональной культуры PR-специалиста.

Целью данной работы является изучение особенностей профессиональной культуры PR-специалиста.