Курсовая Политический менеджмент

Политическое лидерство и политический менеджмент
(на примере Ф.Д. Рузвельта)
Курсовая
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические и методологические основы политического менеджмента
1.1 Политическое лидерство и политический лидер: менеджмент влияния
1.2 Политический имидж как решающий фактор успеха политического лидера
Глава 2. Политический менеджмент как основа профессиональной карьеры в сфере политики на примере Ф.Д. Рузвельта
2.1 Технология возвышения своего имиджа Ф.Д. Рузвельтом
2.2 Роль СМИ в формировании имиджа Ф.Д. Рузвельта как политического лидера
2.3 «Свидетельская» реклама как одна из технологий политического менеджмента Ф.Д. Рузвельта
Заключение
Список использованной литературы
Приложения