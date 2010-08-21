Курсовая Политический менеджмент

Политическое лидерство и политический менеджмент

(на примере Ф.Д. Рузвельта)

Курсовая

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические и методологические основы политического менеджмента

1.1 Политическое лидерство и политический лидер: менеджмент влияния

1.2 Политический имидж как решающий фактор успеха политического лидера

Глава 2. Политический менеджмент как основа профессиональной карьеры в сфере политики на примере Ф.Д. Рузвельта

2.1 Технология возвышения своего имиджа Ф.Д. Рузвельтом

2.2 Роль СМИ в формировании имиджа Ф.Д. Рузвельта как политического лидера

2.3 «Свидетельская» реклама как одна из технологий политического менеджмента Ф.Д. Рузвельта

Заключение

Список использованной литературы

Приложения