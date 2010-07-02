Курсовая работа по педагогике

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Тема курсовой: "Формирование умения писать загланую букву в именах собственных"

Оглавление

Введение........................................................................3

Глава 1. Теоретические основы по теме «Формирование умения

писать заглавную букву в именах собственных»......................6

1.1. Характеристика понятия умственной отсталости................6

1.2. Русский язык как учебный предмет в специальной

(коррекционной) школе.....................................................11

1.3. Мотивация учебно-познавательной деятельности.............18

1.3.1. Специфика формирования понятия заглавной (большой)

буквы в именах собственных..............................................18

1.3.2. Индивидуальный подход к обучению детей в специальных

(коррекционных) школах....................................................20

Глава 2. Экспериментальные исследования, направленные на

формирование понятия «Заглавная буква» в именах собственных.28

2.1. Констатирующий этап эксперимента, направленный на

выявление уровня сформированности понятия «Заглавная буква».28

2.2. Характеристика актуального уровня учеников

экспериментального класса...................................................32

2.3. Программа формирующего эксперимента.............................33

Заключение .......................................................................39

Список использованной литературы........................................42

Приложение .......................................................................45