Курсовая работа по педагогике

Тема курсовой: "Формирование умения писать загланую букву в именах собственных"
Оглавление
Введение........................................................................3
Глава 1. Теоретические основы по теме «Формирование умения
писать заглавную букву в именах собственных»......................6
1.1. Характеристика понятия умственной отсталости................6
1.2. Русский язык как учебный предмет в специальной
(коррекционной) школе.....................................................11
1.3. Мотивация учебно-познавательной деятельности.............18
1.3.1. Специфика формирования понятия заглавной (большой)
буквы в именах собственных..............................................18
1.3.2. Индивидуальный подход к обучению детей в специальных
(коррекционных) школах....................................................20
Глава 2. Экспериментальные исследования, направленные на
формирование понятия «Заглавная буква» в именах собственных.28
2.1. Констатирующий этап эксперимента, направленный на
выявление уровня сформированности понятия «Заглавная буква».28
2.2. Характеристика актуального уровня учеников
экспериментального класса...................................................32
2.3. Программа формирующего эксперимента.............................33
Заключение .......................................................................39
Список использованной литературы........................................42
Приложение .......................................................................45