Курсовая. Транспорт и трансп-технолог. системы

Рефераты, Курсовые и Дипломы
Добавлена
14 лет назад
220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая работа по дисциплине транспорт и транспортно-технологические системы на тему: «Оптимизация размещения грузопотоков смешанного железнодорожно-водного сообщения».

Оригинальность по антиплагиат.ру - 99%

Защищена на отлично

Курсовая. Транспорт и трансп-технолог. системы.doc
772 КБ