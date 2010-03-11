Курсовая. Транспортно-экспедиционное обслуживание
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14 лет назад
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Курсовая работа по дисциплине Организация транспортно-экспедиторского обслуживания на тему: «Выполнение договоров экспедирования, договоров транспортного агентирования портовым транспортным предприятием».
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