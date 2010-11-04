Лексика у детей со стертой дизартрией (Диплом)

ТЕМА: Логопедическая работа по формированию лексики у дошкольников со стертой дизартрией

Словарь, обеспечивая содержательную сторону речи, играет чрезвычайно важную роль в формировании познавательной деятельности человека. И изучение особенностей развития словаря у дошкольников со стертой дизартрией является необходимым для организации коррекционно-педагогической работы с этими детьми. В связи с этим, учитывая зна-чимость достаточного уровня развития лексики для формирования предпо-сылок успешного обучения в школе и для развития познавательной дея-тельности ребенка, а так же неразработанность этого вопроса, следует счи-тать проблему изучения лексики у дошкольников со стертой дизартрией актуальной.

Проблема: определение оптимальных путей коррекции нарушений лексического строя речи у дошкольников со стертой дизартрией.

Цель исследования - изучение особенностей состояния лексического строя речи у дошкольников со стертой дизартрией и их коррекция.