Маркетинг территорий (Дипломная работа)

ТЕМА: Маркетинг территорий и продвижение продукта на международный рынок

Развитие новых подходов к проблемам территориального управления регионами, специализирующихся на туризме и рекреации, имеет особое значение, так как индустрия туризма и гостеприимства в настоящее время превратилась в одну из самых динамично развивающихся отраслей современного мирового хозяйства. По прогнозам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), число туристов на планете ежегодно возрастает на 4-6 %, а общий объем услуг этой сферы за несколько лет увеличивается более чем в три раза. Динамичный рост индустрии туризма и гостеприимства в свою очередь инициирует развитие прикладных исследований в области туристского маркетинга, менеджмента, информационных технологий и в других сферах и отраслях деятельности, в том числе профессионального образования. Все это говорит об актуальности изучения маркетинга территорий для продвижения продукта на международный рынок.

Целью данной работы является изучение маркетинга территорий для продвижения продукта на международный рынок.