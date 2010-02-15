Методика преподавания психологии

Рефераты, Курсовые и Дипломы
Добавлена
14 лет назад
134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Контрольная работа. Задание: разработать программу преподавания любого курса психологии, адаптированную для студентов медицинских училищ.

Срок выполнения- 1 день.

Оценка - "отлично".

Методика преподавания психологии.doc
117 КБ