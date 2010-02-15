Методика преподавания психологии
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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14 лет назад
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Контрольная работа. Задание: разработать программу преподавания любого курса психологии, адаптированную для студентов медицинских училищ.
Срок выполнения- 1 день.
Оценка - "отлично".