НАПИШУ СТАТЬЮ

Добавлена
6 лет назад
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Умею работать  в  любом  жанре  журналистики.  Легко  пишу  статьи на научную и литературную тематику. При  особых,  сжатых во  времени  условиях,  могу  сделать  небольшую работу  в течение часа. Обладаю  повышенной грамотностью.

В качестве  примера  своей  профессиональной  компетентности представляю  статьи по итогам районного  конкурса школьных  музеев и  музейных комнат, написанные  в районную газету.

Я поведу тебя в музей.docx
27 КБ