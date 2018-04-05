НАПИШУ СТАТЬЮ

Умею работать в любом жанре журналистики. Легко пишу статьи на научную и литературную тематику. При особых, сжатых во времени условиях, могу сделать небольшую работу в течение часа. Обладаю повышенной грамотностью.

В качестве примера своей профессиональной компетентности представляю статьи по итогам районного конкурса школьных музеев и музейных комнат, написанные в районную газету.