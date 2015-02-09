Назначение, структура и методы построения ГГС

Курсовая работа "Назначение, структура и методы построения

государственной геодезический сети". В ходетеоретических исследований и практических

работ были выделены основные положения, принципы развития и организационные

научно-технические мероприятия, проводимые при создании сетей, работе с ними и хранении:

1)Назначение государственной геодезической сети, ее структура и точность, используемые

системы отсчета координат и времени

2)Развитие государственной геодезической сети, а именно, основные принципы развития

фундаментальной астрономо-геодезической и высокоточной, спутниковой геодезической

сети 1 класса, геодезической сети сгущения и геодезических сети специального назначения с акцентом на опорные межевые сети

3)Описаны принципы организации работ и проектирования сетей, математическая обработка измерений в ГГС, каталогизация и хранение информации