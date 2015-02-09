Назначение, структура и методы построения ГГС
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Курсовая работа "Назначение, структура и методы построения
государственной геодезический сети". В ходетеоретических исследований и практических
работ были выделены основные положения, принципы развития и организационные
научно-технические мероприятия, проводимые при создании сетей, работе с ними и хранении:
1)Назначение государственной геодезической сети, ее структура и точность, используемые
системы отсчета координат и времени
2)Развитие государственной геодезической сети, а именно, основные принципы развития
фундаментальной астрономо-геодезической и высокоточной, спутниковой геодезической
сети 1 класса, геодезической сети сгущения и геодезических сети специального назначения с акцентом на опорные межевые сети
3)Описаны принципы организации работ и проектирования сетей, математическая обработка измерений в ГГС, каталогизация и хранение информации