Оборот розничной торговли м-на "Детская одежда"

Розничный товарооборот – один из основных показателей, по которому оценивается деятельность предприятий и организаций торговли. При ее посредстве осуществляется рыночное соглашение товарного предложения и покупательского спроса. Являясь источником поступления денежных средств, торговля тем самым формирует основы финансовой стабильности государства.

Он включает в себя продажу товаров населению для личного потребления, а так же предприятиям, организациям и учреждениям для коллективного потребления и текущих хозяйственных нужд. В настоящее время население страны расходует на покупки товаров 77% своих денежных доходов и через розничный товарооборот получает более 90% фонда личного потребления.

В розничной торговле, как ни в одной другой отрасли хозяйственной системы, сформировалась богатая конкурентная среда. Предпринимательская и инвестиционная активность в этой сфере самая высокая [1, c.512].