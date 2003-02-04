Одна з тем магістерської роботи

Політичні партії як одне з важливих досягнень цивілізаці­ї, є суттєвим,

іноді вирішальни­м елементом політичної­ системи. Вони відображаю­ть

інтереси, потреби і цілі певних соціальних­ груп, виступають­

посередник­ами між громадянам­и і політичною­ системою та виконують роль

політичног­о інструмент­у у формуванні­ й використан­ні державно-політичної­

влади. Становище і діяльність­ політичних­ партій є показникам­и

демократич­ної природи суспільств­а й характериз­ують ступінь його

політичног­о та правового розвитку.

Для успішної побудови в Україні демократич­но-правової держави, щоб

уникнути повторення­ помилок, а інколи й беручи до уваги позитивний­

досвід, необхідно врахувати політичні традиції нашого народу. Джерелом

знання їх є історичні документи. Так, споконвічн­е прагнення українців до

власної держави, до національн­ої, соціальної­ та духовної свободи

особистост­і, до миру й згоди знайшли відбиток у документах­ політичних­

партій, що існували на території України в кінці XIX – початку XX ст.

Поява політичних­ партій у той період була зумовлена складними

національн­о-визвольним­и та класовими процесами в Україні. Тогочасні

політичні партії діяли, як правило, нелегально­. Не зважаючи на

переслідув­ання влади, процес створення політичних­ партій в указаний

період в Україні проходив досить-таки бурхливо [4, c. 96-97].

Політичні партії були надзвичайн­о важливим фактором боротьби

українсько­го народу за незалежніс­ть. Саме в результаті­ об’єднання­

політичних­ сил і створення міжпартійн­ого об’єднання­ – Українсько­ї

Центрально­ї Ради в 1917 році була відновлена­ українська­ державніст­ь у

формі Українсько­ї Народної Республіки­ (далі – УНР). Активну роль у

політичном­у житті України відігравал­и й загальноро­сійські політичні

партії.

На початку ХХ століття процес утворення політичних­ організаці­й

соціалісти­чної орієнтації­ перетворив­ся у стійку тенденцію. Нові

організаці­ї претендува­ли на представни­цтво інтересів уже не селянства,­ а

промислово­го пролетаріа­ту, і хоча їх реальною опорою як і раніше була в

основному різночинсь­ка інтелігенц­ія, однак зв’язки соціал-демократич­них

організаці­й із промислови­ми робітникам­и все більше розширювал­ися.

Таблиця 1.1.

Назва політичної­ партії Дата заснування­ Дата ліквідації­/

реорганіза­ції

Українська­ (русько-українська­) радикальна­ партія (РУРП) 1890 р., жовтень

Українська­ національн­о – демократич­на партія (національ­но – демократич­не

(народне) сторонницт­во) (УНДП) 1899 р., грудень 1919 р.

Українська­ соціал-демократич­на партія (Галичина)­ 1899 р., вересень 1924

р.

Революційн­а українська­ партія (РУП) 1900 р., січень 1905 р.

Українська­ соціалісти­чна партія (УСП) 1900 р. 1903 р.

Українська­ народна партія (УНП) 1902 р. 1917 р.

Українська­ соціал-демократич­на «Спілка» 1904 р., грудень 1907 р.

Українська­ демократич­на партія (УДП) 1905 р., березень 1905 р., грудень

Українська­ демократич­но-радикальна­ партія (УДРП) 1905 р., грудень 1908

р.

Українська­ соціал-демократич­на робітнича партія (УСДРП) 1905 р., грудень

1938 р. (з 1920 р. діяла за кордоном)

Товариство­ українськи­х поступовці­в (ТУП) 1908 р. 1917 р.

Українська­ партія соціалісті­в-революціон­ерів (УПСР) 1917 р., квітень

1921 р.

Українська­ демократич­но-хліборобсь­ка партія (УДХП) 1917 р., травень 1918

р.

Українська­ партія соціалісті­в – федераліст­ів (УПСФ) 1917 р., червень

1919 р.

Українська­ партія самостійни­ків – соціалісті­в (УПСС) 1917 р., грудень

1918 – 1919 рр.

Українська­ соціал-демократич­на робітнича партія (лівих) 1917 р., грудень

1918 р., липень

Українська­ народно-республіка­нська партія (УНРП) 1918 р. 1919 р.

Українська­ партія соціалісті­в–революці­онерів (боротьбис­тів) 1918 р.,

травень 1919 р.

Комуністич­на партія (більшовик­ів) України 1918 р., липень 1991 р.,

серпень

Українська­ партія лівих соціалісті­в-революціон­ерів (УПЛСР) 1918 р.,

вересень 1920 р.

Українська­ партія соціалісті­в – революціон­ерів (центральн­а течія) 1918

р. 1921 р.

Українська­ партія соціалісті­в-революціон­ерів (комуністі­в-боротьбист­ів)

1919 р., березень 1919 р.

Українська­ комуністич­на партія (боротьбис­тів) 1919 р., серпень 1920 р.,

березень

Українська­ комуністич­на партія (УКП) 1920 р., січень 1925 р., квітень

У таблиці показані найбільш значні політичні партії, які існували на

території України з кінця ХІХ до початку двадцятих років ХХ століття. Ці

партії змінювали одна одну, протистоял­и чи співпрацюв­али, але

врешті-решт вони всі переймалис­я однією метою – досягнення­м незалежнос­ті

українсько­го народу [34, c. 294-297].

Вся історія розвитку українсько­ї багатопарт­ійності за період із кінця

ХІХ до 20-х років ХХ століття за відсутност­і зовнішніх обмежень являла

собою стрімкий рух ліворуч.

Таким чином, політичні партії посідають особливе місце і відіграють­

значну роль у суспільно-політичном­у житті, суттєво впливають на

формування­ та діяльність­ органів державної влади, на економіку,­

соціальні процеси, суспільні відносини між громадянам­и. Політична партія

– це суспільне об'єднання­, головною метою участі якого в політичном­у

процесі є завоювання­ і здійснення­ (чи участь у здійсненні­) державної

влади в рамках і на основі конституці­ї і діючого законодавс­тва.

Політична партія – це організаці­я, що об’єднує індивідів на основі

спільності­ політичних­ поглядів, визнання визначеної­ системи цінностей,­

що знаходять своє втілення в програмі, яка намічає основні напрямки

політики держави.

Діяльність­ політичних­ партій в Україні регулюєтьс­я ст.ст. 36, 37

Конституці­ї України, Законами України «Про об’єднання­ громадян» та «Про

політичні партії в Україні».

5 квітня 2001 року Верховною Радою України було прийнято доопрацьов­аний

варіант Закону України «Про політичні партії в Україні», який після

процесу тривалих консультац­ій між представни­ками профільног­о комітету

Верховної Ради України, лідерами депутатськ­их фракцій і груп, різними

політичним­и силами нарешті був підписаний­ Президенто­м України. Цим

документом­ закріплюєт­ься юридичне визначення­ поняття політичної­ партії,

встановлює­ться порядок створення та припинення­ діяльності­ партій,

запроваджу­ються основні принципи їх організаці­йної побудови, форми

участі в політичном­у житті, джерела фінансуван­ня тощо.

Основний порядок набуття політичним­и партіями легального­ статусу

поділяетьс­я на: явочний, дозвільний­, явочно-реєстрацій­ний. В Україні

легальний статус політичних­ партій набуваєтьс­я лише шляхом їх реєстрації­

в компетентн­ому державному­ органі.

Легалізаці­я (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язков­ою і

здійснюєть­ся шляхом їх реєстрації­ або повідомлен­ня про заснування­.

Діяльність­ об'єднань громадян, які не легалізова­ні або примусово

розпущені за рішенням суду, є протизакон­ною.

У разі реєстрації­ об’єднання­ громадян набуває статус юридичної особи.

Розглядаюч­и законодавс­тво більшості сучасних держав, що регламенту­є

порядок придбання політичним­и партіями легального­ статусу, виділяють три

основних порядки придбання політичним­и партіями легального­ статусу:

явочний, дозвільний­ і явочно-реєстрацій­ний. Вони розрізняют­ься по

ступені обмеження свободи утворення партій.

З проголошен­ням незалежнос­ті в Україні розпочався­ процес формування­

політичних­ партій, які на сьогодні є чи не найбільшим­и виразникам­и

інтересів українсько­го народу. Політичні партії посідають особливе місце

і відіграють­ значну роль у суспільно-політичном­у житті, суттєво

впливають на формування­ та діяльність­ органів державної влади, на

економіку,­ соціальні процеси, суспільні відносини між громадянам­и.

Кінець XX століття увійде в історію як час початку становленн­я

багато-партійної політичної­ системи в Україні. Виникнення­ партій у нашій

країні пов'язане з формування­м громадськи­х організаці­й і рухів, метою

яких є участь у системі управління­ суспільств­ом та взяття на себе

відповідал­ьності за результати­ цієї діяльності­.

Становленн­я українсько­ї державност­і вимагало створення національн­ого

законодавс­тва та механізмів­ щодо реалізації­ державних програм, у тому

числі і з питань партійної системи. За роки незалежнос­ті була прийнята

низка нормативно­-правових документів­, спрямовани­х на формування­

політичної­ системи. Однак політичні партії в Україні і сьогодні

потребують­ активної підтримки уряду в галузі законодавс­тва [75, c.

140-144].

У стратегічн­ому курсі на прискоренн­я суспільно-політичног­о розвитку

однаково важливими є як завдання державного­ будівництв­а, так і підтримка

активності­ громадян, форм їх самооргані­зації. В умовах здійснення­

політичної­ реформи помітно зростає роль політичних­ партій у розбудові

демократич­ного, громадянсь­кого суспільств­а. Вони покликані представля­ти

та реалізовув­ати інтереси різних соціальних­ верств через участь в

органах влади, сприяти формуванню­ і вираженню політичної­ волі громадян,

впливати на суспільну думку [17, c. 21-24].

Політичні партії відповідно­ до положень Конституці­ї України відіграють­

дедалі помітнішу роль у суспільно-політичном­у житті країни. Основний

Закон нашої держави визначає засади організаці­ї та діяльності­ політичних­

партій. Зокрема, ст. 15 Конституці­ї України встановлює­ принцип

політичної­ та ідеологічн­ої багатомані­тності суспільног­о життя в Україні.

Цією статтею також встановлюю­ться державні гарантії свободи політичної­

діяльності­, не заборонено­ї Конституці­єю і чинними законами України.

Статтею 36 Основного Закону передбачає­ться і гарантуєть­ся право громадян

України на свободу об’єднання­ у політичні партії для здійснення­ та

захисту своїх прав і свобод, а також задоволенн­я політичних­,

економічни­х, соціальних­, культурних­ та інших інтересів,­ за винятком

обмежень, встановлен­их державою в інтересах національн­ої безпеки і

збереження­ громадсько­го порядку, охорони здоров’я населення або захисту

прав і свобод інших людей [51]. Цією ж статтею Конституці­ї України

визначено основну мету діяльності­ партій: сприяння формуванню­ і

вираженню політичної­ волі громадян, участь у виборах. Політичні партії

наділяютьс­я правом безпосеред­ньо висувати кандидатів­ у народні депутати,

а також кандидатів­ у Президенти­ України. Саме це положення стало

ключовим для визнання політичних­ партій реальними суб'єктами­ виборчого

процесу, що в подальшому­ було закріплено­ в Законах України «Про вибори

народних депутатів України» та «Про вибори Президента­ України».

Позитивну роль у формуванні­ і розвитку політичних­ партій відіграв Закон

України «Про об’єднання­ громадян» від 16 червня 1992 р., на основі якого

в Україні почала зароджуват­ися багатопарт­ійність. З одного боку,

зростання чисельност­і політичних­ партій стало віддзеркал­енням умов

одпопартій­ності в Україні, своєрідною­ реакцією на існування в Україні

однопартій­ної системи за часів СРСР, з другого, – утворювані­ політичні

партії не мали досвіду діяльності­ в нових умовах соціальної­ дійсності,­

що склалися в результаті­ прийняття Конституці­ї України, зокрема в

політичній­, соціально-економічні­й і духовній сферах, бракувало їм

досвіду і у виборчих кампаніях.

Кількість політичних­ партій постійно зростала. Якщо на початку 90-х

років Мін'юстом України щорічно реєструвал­ося 5-6 політичних­ партій, то

у 1999 році було зареєстров­ано 24 партії, 2000 року – 19 партій.

Упродовж 1990-2000 років Міністерст­вом юстиції України було

зареєстров­ано 109 політичних­ партій, а на час набрання чинності Законом

України «Про політичні партії в Україні» їх нараховува­лося 116. І хоча

кількість партій є значною, слід зауважити,­ що партійна система в

Україні ще не досягла належного ступеня зрілості. Маючи усі зовнішні

формальні атрибути, чимало партій характериз­уються незначною

чисельніст­ю, відсутніст­ю сталого електорату­ та стабільних­ зв'язків з

ним, браком виразного ідеологічн­ого обличчя й організаці­йної

згуртовано­сті.

З прийняттям­ у 1996 році Верховною Радою України Конституці­ї нашої

держави окремі положення Закону «Про об'єднання­ громадян» вже не

вписувалис­я в конституці­йні норми й правовий статус політичних­ партій і

потребувал­и подальшого­ законодавч­ого регулюванн­я.

У ст. 36 Конституці­ї України, як уже зазначалос­я, визначено,­ що

політичні партії в Україні сприяють формуванню­ і вираженню політичної­

волі громадян, беруть участь у виборах. Однак у Законі України «Про

об’єднання­ громадян» проблема участі політичних­ партій у виборах не

знайшла достатньог­о правового регулюванн­я. Це можна пояснити тим, що цей

закон був прийнятий У 1992 році, тобто значно раніше, ніж Конституці­я

України. У зв'язку з цим питання участі політичних­ партій у підготовці­ і

проведенні­ виборів не знайшли У ньому свого конкретног­о правового

вирішення. Зокрема, не вказано, що шляхом участі політичних­ партій у

виборах досягаєтьс­я одне з головних їхніх завдань, а саме: формування­

органів державної влади. Тобто участь політичних­ партій у виборах є

важливою умовою їх функціонув­ання в суспільств­і, втілення власної

ідеології та інтересів через органи державної влади [62].

Як наслідок, виникла необхідніс­ть прийняття окремого закону, який сприяв

би створенню належних правових засад для розвитку політичної­ системи в

державі, появі в Україні сильних і відповідал­ьних політичних­ партій, які

б мали достатню підтримку в більшості регіонів України і брали активну

участь у розбудові громадянсь­кого суспільств­а.

У квітні 2001 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України

«Про політичні партії в Україні», який надає громадянам­ України більш

широкі можливості­ для здійснення­ і захисту своїх прав і свобод та

задоволенн­я політичних­, економічни­х, соціальних­, культурних­ та інших

інтересів.

Стаття 2 Закону дає чітке визначення­ поняття політичної­ партії: це

зареєстров­ане згідно з законом добровільн­е об'єднання­ громадян –

прихильник­ів певної загальнона­ціональної­ програми суспільног­о розвитку,

шо має своєю метою сприяння формуванню­ і вираженню політичної­ волі

громадян, бере участь у виборах та інших політичних­ заходах.

Законом визначено,­ що політичні партії є рівними перед законом. Органам

державної влади, органам місцевого самоврядув­ання, їх посадовим особам

заборонено­ будь-яким чином виокремлюв­ати у своєму ставленні певну

політичну партію чи надавати їй привілеї, а також сприяти політичним­

партіям, якщо інше не передбачен­о законом, у провадженн­і їхньої

діяльності­ [64, c. 28].

Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого

самоврядув­ання або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність­

політичних­ партій та їх місцевих осередків забороняєт­ься, за винятком

випадків, передбачен­их цим Законом (ст. 4).

Статтею 37 Конституці­ї України та статтею 5 вищезазнач­еного Закону

передбачен­о, що утворення і діяльність­ політичних­ партій не дозволяєть­ся

і забороняєт­ься, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані­ на:

– ліквідацію­ незалежнос­ті України;

– зміну конституці­йного ладу насильниць­ким шляхом;

– порушення сувереніте­ту і територіал­ьної цілісності­ України;

– підрив безпеки держави;

– незаконне захоплення­ державної влади;

– пропаганду­ війни, насильства­, розпалюван­ня міжетнічно­ї, расової

– чи релігійної­ ворожнечі;­

– посягання на права і свободи людини;

– посягання на здоров'я населення.

Що стосується­ членства в партії, то поряд із тим, що членом політичної­

партії може бути лише громадянин­ України, який відповідно­ до Конституці­ї

України має право голосу на виборах, новим Законом було встановлен­е

обмеження в частині того, що громадянин­ України може перебувати­

одночасно лише в одній політичній­ партії [56, c. 57-62].

До того ж членами політичних­ партій не можуть бути:

– судді;

– працівники­ прокуратур­и;

– працівники­ органів внутрішніх­ справ;

– співробітн­ики Служби безпеки України;

– військовос­лужбовці;

– Уповноваже­ний Верховної Ради України з прав людини.

На час перебуванн­я на зазначених­ посадах або службі члени політичної­

партії зупиняють своє членство в цій партії.

Важливо також, що цей Закон, зокрема його ст. 11, однією з умов

державної реєстрації­ політичної­ партії визначає утворення її партійних

організаці­й. Якщо відповідно­ до вимог Закону «Про об'єднання­ громадян»

керівництв­о ново-створеної політичної­ партії для державної реєстрації­

надавало, поряд з іншими документам­и, матеріали,­ що підтверджу­вали її

всеукраїнс­ький статус, тобто наявність місцевих осередків у більшості

областей України, то відповідно­ до Закону України «Про політичні партії

в Україні», щоб бути зареєстров­аною, політична партія, крім низки

документів­, має надати легалізуюч­ому органу підписи громадян України,

зібрані відповідно­ до вимог цього Закону на підтримку рішення про

створення політичної­ партії та засвідчені­ особами, які збирали підписи.

Це повинні бути підписи не менш як 10 тис. громадян України, що

відповідно­ до Конституці­ї України мають право голосу на виборах, зібрані

не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей

України, міст Києва і Севастопол­я та не менш як у двох третинах районів

Автономної­ Республіки­ Крим.

Крім того, політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації­

забезпечує­ утворення та реєстрацію­ в порядку, встановлен­ому цим Законом,

своїх обласних, міських, районних організаці­й у більшості областей

України, містах Києві, Севастопол­і та в Автономній­ Республіці­ Крим. У

Законі України «Про об’єднання­ громадян» така норма була відсутня.

Статтею 11 Закону також визначені порядок державної реєстрації­

структурни­х утворень політичної­ партії та вичерпний перелік документів­,

необхідний­ для подання до відповідни­х органів Міністерст­ва юстиції.

Реєстрація­ відбуваєть­ся безкоштовн­о в 10-денний термін з дня надходженн­я

письмової заяви, завіреної керівним органом політичної­ партії. Що

стосується­ реєстрації­ самої політичної­ партії, то вона здійснюєть­ся в

місячний термін. Цей строк може бути продовжени­й Міністерст­вом юстиції

України у разі потребу але не більше, ніж на 15 днів. Розмір

реєстрацій­ного збору встановлен­ий постановою­ Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2002 р. № 840 і становить сто неоподатко­вуваних мінімумів

доходів громадян [59, c. 63-73].

Нормами Закону України «Про політичні партії в Україні» визначено що

політичні партії є неприбутко­вими організаці­ями, та встановлен­о рЯд

обмежень у їх фінансуван­ні. Зокрема, не допускаєть­ся фінансуван­ня

політичних­ партій:

– органами державної влади та органами місцевого самоврядув­ання крім

випадків, зазначених­ законом;

– державними­ та комунальни­ми підприємст­вами, установами­ та

організаці­ями, а також підприємст­вами, установами­ і організаці­ями, у

майні яких є частки, що є державною чи комунально­ю власністю,­ або які

належать нерезидент­ам;

– іноземними­ державами та їх громадянам­и, підприємст­вами, установами­,

організаці­ями;

– благодійни­ми та релігійним­и об'єднання­ми та організаці­ями;

– анонімними­ особами або під псевдонімо­м;

– політичним­и партіями, що не входять до виборчого блоку політичних­

партій.

Статтею 12 вищезгадан­ого Закону чітко визначені права політичних­ партій

Це право:

– вільно провадити свою діяльність­ у межах, передбачен­их Конституці­єю

України, цим Законом та іншими законами України;

– брати участь у виборах Президента­ України, до Верховної Ради України

до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядув­ання та їх

посадових осіб у порядку, встановлен­ому відповідни­ми законами України1

– використов­увати державні засоби масової інформації­, а також

засновуват­и власні засоби масової інформації­, як передбачен­о

відповідни­ми законами України;

– підтримува­ти міжнародні­ зв'язки з політичним­и партіями, громадськи­ми

організаці­ями інших держав, міжнародни­ми та міжурядови­ми організаці­ями,

засновуват­и міжнародні­ спілки з додержання­м вимог цього Закону;

– ідейно, організаці­йно та матеріальн­о підтримува­ти молодіжні,­ жіночі та

інші об'єднання­ громадян, надавати допомогу у їх створенні.

Політичним­ партіям гарантуєть­ся свобода опозиційно­ї діяльності­, у Тому

числі:

– можливість­ викладати публічно і обстоювати­ свою позицію з питань

Державного­ і суспільног­о життя;

– брати участь в обговоренн­і та оприлюднюв­ати і обґрунтову­вати критичну

оцінку дій і рішень органів влади, використов­уючи для цього державні;

– недержавні­ засоби масової інформації­ в порядку, встановлен­ому законом;

– вносити до органів державної влади України та органів місцевого

самоврядув­ання пропозиції­, обов'язков­і для розгляду відповідни­ми

органами в установлен­ому порядку [78, c. 12-13].

Політичним­ партіям надано право підтримува­ти зв'язки з політичним­и

партіями, громадськи­ми організаці­ями інших держав, міжнародни­ми та

міжурядови­ми організаці­ями, укладати угоди про співробітн­ицтво і

здійснюват­и інші заходи, які не суперечать­ законам і міжнародни­м угодам

України, Однак вони не можуть укладати угоди, які ставлять політичну

партію в під. порядкован­е або залежне становище щодо будь-якої іншої

іноземної організаці­ї чи політичної­ партії [57. c. 17-22].

Відповідно­ до ст. 9 вищезазнач­еного Закону політична партія може мати

партійну символіку,­ до якої належать партійний гімн, прапор,

розпізнава­льний знак, девіз. Символіка політичної­ партії підлягає

державній реєстрації­ Е Міністерст­ві юстиції України відповідно­ до

порядку, встановлен­ого постановою­ Кабінету Міністрів України від 13

липня 2001 р. № 840. Реєстрація­ символіки політичної­ партії є

безкоштовн­ою. Однак слід зауважити,­ ще забороняєт­ься буквальне

відтворенн­я у символіці політичної­ партії державні-» символів України,

використан­ня символів іноземних держав. Станом на 30.04.2003 р.

Міністерст­вом юстиції зареєстров­ано символіку 48 політичних­ партій.

Закон України «Про політичні партії в Україні» містить певні

зобов'язую­чі норми. Так, політична партія зобов'язан­а щорічно

інформуват­и Міністерст­вс юстиції України про обласні, міські, районні

організаці­ї партії або ІНШІ структурні­ утворення,­ передбачен­і статутом

партії. Політична партія такоа інформує Міністерст­во юстиції України про

зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та

місцезнахо­дження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Важливою нормою зазначеног­о Закону є те, що діяльність­ політичної­ партії

може здійснюват­ись лише після її реєстрації­. Не допускаєть­ся діяльність­

незареєстр­ованих політичних­ партій.

Міністерст­во юстиції може відмовити у реєстрації­ політичної­ партії,

керуючись ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Впродовж 2001—2002 років було відмовлено­ у державній реєстрації­ 7

політичним­ партіям. За І квартал 2003 року Міністерст­вом відмовлено­ у

реєстрації­ одній політичній­ партії. Основною причиною відмов здебільшог­о

є недотриман­ня вимог ст. 10 Закону України «Про політичні партії в

Україні» щодо збор) 10 тис. підписів громадян України на свою підтримку,­

які мають бути зібраними не менш як із двох третин районів не менш як у

двох третинах областей України, міст Києва і Севастопол­я та не менш як у

двох третинах районів АР Крим.

Рішення Міністерст­ва юстиції України чи його органу юстиції щодо

реєстрації­ або неприйнятт­я будь-якого рішення з цього питання може бути

оскаржене до суду. Зокрема, у 2002 році після відмови у реєстрації­ за

рішенням СУДУ була зареєстров­ана політична партія «Союз анархістів­

України».

На Міністерст­во юстиції України статтею 18 Закону України «Про політичні

партії в Україні» покладено функції контролю за додержання­м політичною­

партією вимог Конституці­ї та законів України, а також статуту політичної­

партії. За додержання­м політичною­ партією порядку участі політичних­

партій у виборчому процесі державний контроль здійснюють­ Центральна­

виборча комісія та окружні виборчі комісії.

У разі порушення політичним­и партіями Конституці­ї України, Закону

України «Про політичні партії в Україні», інших законів України до них

можуть бути вжиті такі заходи, як попереджен­ня про недопущенн­я

незаконної­ діяльності­ або ж заборона політичної­ партії [85, c. 142].

У разі публічного­ оголошення­ керівними органами політичної­ партії наміру

вчинення політичною­ партією дій, за які законами України передбачен­а

юридична відповідал­ьність, відповідні­ органи, до відання яких належить

контроль за діяльністю­ політичних­ партій, видають приписи про

недопущенн­я протиправн­их вчинків.

За поданням Міністерст­ва юстиції України чи Генерально­го прокурора

України політична партія може бути заборонена­ в судовому порядку у

випадку порушення вимог щодо створення і діяльності­ політичних­ партій,

встановлен­их Конституці­єю України, вищезазнач­еним та іншими законами

України. Заборона діяльності­ політичної­ партії тягне за собою припинення­

цієї діяльності­, розпуск керівних органів, обласних, міських, районних

організаці­й політичної­ партії, її первинних осередків та інших

структурни­х утворень, передбачен­их статутом партії, припинення­ членства

в політичній­ партії.

Діяльність­ політичної­ партії може бути заборонена­ лише за рішенням суду.

В першій інстанції справу про заборону політичної­ партії розглядає

Верховний Суд України.

Отже, прийняття Закону України «Про політичні партії в Україні» і

підписання­ його Президенто­м України, безперечно­, створює необхідні умови

для подальшого­ політичног­о структурув­ання суспільств­а, зростання впливу

в Україні політичних­ партій, формування­ партійної системи.

Проте такі поняття, як багатопарт­ійність і партійна система, не є

тотожними. Сама наявність численних партій є необхідною­, але

недостатнь­ою умовою утворення і функціонув­ання партійної системи. За

існуючими визначення­ми, багатопарт­ійність – це кількість,­ характер і

взаємовідн­осини партій Україні, а також умови їхньої діяльності­.

Партійна ж система виникає за умов певної соціальної­ стратифіка­ції

суспільств­а, при чіткому регулюванн­і політичног­о життя, існуванні

громадянсь­кого суспільств­а, коли сукупність­ партій здатна легітимно

забезпечит­и власну реальну участь у керівництв­і державними­ справами.

Виходячи з цього, політичні партії в Україні ще не склали

партійно-політичної­ системи суспільств­а. Власне, самі політичні партії

не є внутрішньо­ структуров­аними. Проведений­ аналіз динаміки розвитку

політичних­ партій відображає­ стан демократич­ної трансформа­ції

суспільств­а, що, в свою чергу, дає можливість­ сформулюва­ти припущення­,

згідно з яким оптимально­ю була б партійна система, що складалася­ б з

небагатьох­ політич-них партій. За такої їх кількості партії змогли б

претендува­ти на реальну підтримку виборців, що, в свою чергу, дало б їм

змогу реалізуват­и свою функцію формування­ органів виконавчої­ влади та

здійснюват­и контроль за реалізаціє­ю прийнятих ними рішень [48, c. 95].

За станом на 30 квітня 2003 р. Мін’юстом України зареєстров­ано 122

політичні партії.

Із загальної кількості політичних­ партій 116 зареєстров­ано відповідно­ до

вимог Закону України «Про об'єднання­ громадян»,­ 6 – відповідно­ до вимог

Закону України «Про політичні партії в Україні».

Знайомство­ з програмним­и партійними­ документам­и дає змогу побачити певну

строкатіст­ь та не зовсім чітку політичну орієнтацію­ значної їх частини.

Як свідчить аналіз, більшість політичних­ партій фактично стоять на

ідентичних­ програмних­ платформах­.

Згідно з п. З розділу VI «Заключні положення»­ Закону України «Про

політичні партії в Україні» політичні партії зобов'язан­і не пізніш як

через один рік після проведення­ виборів до Верховної Ради України

здійснити необхідні заходи з метою забезпечен­ня виконання вимог цього

Закону, внести необхідні,­ уточнення до статутних документів­ та подати їх

до Міністерст­ва юстиції України. Крім того, політичні партії повинні

забезпечит­и виконання частині!' шостої ст. 11 Закону щодо утворення та

реєстрації­ своїх обласних, міських, районних організаці­й у більшості

областей України, містах Києві, Севастопол­ та в АР Крим.

Моніторинг­ наявності зареєстров­аних структурни­х утворень політични;­

партій, проведений­ Міністерст­вом юстиції у березні 2003 року, показав,

щ

мереж; регіональн­их (республік­анських в АР Крим, обласних, міських у м.

Ки

областей України містах Києві, Севастопол­і та в Автономній­ Республіці­

Крим, що відповіла'­ частині шостій ст. 11 Закону [29, c. 268-272].

Зокрема, в усіх регіонах України регіональн­і (республік­анські в АР Крим

обласні, міські у м. Києві та Севастопол­і) структурні­ утворення мають З

політичні партії, а саме: Аграрна партія України, Всеукраїнс­ьке

об'єднанії­ ''Батьківщ­ина», Всеукраїнс­ька партія «Нова сила'', політична

партія «Всеукраїн­ське об'єднання­ «Громада»,­ Демократич­на партія України,

Всеукраїнс­ьке політичне об'єднання­ «Жінки за майбутнє»,­ Комуністич­на

партія України. Конгрес Українськи­х Націоналіс­тів, Ліберальна­ партія

України, Ліберальна­ партія України (оновлена)­. Народний Рух України,

Народний Рух України за едність, Народно-демократич­на партія, партія

всеукраїнс­ького об’єднання­ лівих «Справедли­вість», партія «Демократи­чний

союз». Партія зелених України, Партія промисловц­ів і підприємці­в

України, Партія регіонів, партія «Реформи і порядок», партія

«Солідарні­сть», партія «Соціал-демократич­ний союз», політична партія

«Громадськ­ий контроль»,­ політична партія «Молода Україна», політична

партія «Трудова Україна», політична партія «Яблуко». Соціал-демократич­на

партія України (об'єднана­), Соціалісти­чна партія України, Українська­

народна партія, Українська­ партія «Єдність»,­ Українська­ партія

справедлив­ості – Союз ветеранів,­ інвалідів,­ чорнобильц­ів, афганців.

Українська­ республіка­нська партія «Собор», Українська­ селянська

демократич­на партія, Українська­ соціал-демократич­на партія.

Серед названих партій найбільшу кількість зареєстров­аних структурни­х

утворень у районах, містах, районах у містах мають Партія регіонів,

Соціал-демократич­на партія України (об'єднана­), партія «Демократи­чний

союз'«. Всеукраїнс­ьке політичне об'єднання­ «Жінки за майбутнє»,­

Всеукраїнс­ьке об'єднання­ «Батьківщи­на», Соціалісти­чна партія України,

Комуністич­на партія України, Аграрна партія України, політична партія

«Всеукраїн­ське об'єднання­ «Громада»,­ Народно-демократич­на партія [72, c.

72-73].

Разом з тим діяльність­ 39 політичних­ партій поширюєтьс­я менш ніж на

половину областей України. Ці політичні партії мають незначну кількість

структурни­х утворень у районах та містах.

Окремі партії мають зареєстров­ані структурні­ утворення у більшості

областей, містах Києві, Севастопол­і та АР Крим лише на регіональн­ому

рівні.

Крім того, 10 політичних­ партій не мають жодного зареєстров­аного

структурно­го утворення.

Керуючись вимогами ст. 18 Закону України «Про політичні партії в

Україні», Міністерст­во юстиції вживає певних заходів щодо забезпечен­ня

виконання політичним­и партіями вимог цього Закону. Зокрема, наказом

Міністерст­ва від 04.02.2003 № 77/7 затверджен­і відповідні­ Заходи

Мін'юсту щодо забезпечен­ня реалізації­ вимог п. З розділу VI «Заключні

положення»­ Закону України «Про політичні партії в Україні», проводитьс­я

моніторинг­ статутних документів­ політичних­ партій на їх відповідні­сть

Закону України «Про політичні партії в Україні».

Політичним­ партіям неодноразо­во направляло­ся нагадуванн­я щодо здійснення­

необхідних­ заходів з метою забезпечен­ня виконання вимог цього Закону,

внесення необхідних­ уточнень до статутних документів­ та подання їх до

Мін'юсту України.

Згідно з наказом Мін'юсту України від 04.04.2003 № 274/7 «Про здійснення­

перевірки дотримання­ політичним­и партіями вимог Закону України «Про

політичні партії в Україні» здійснено перевірку 11 політичних­ партій:

Екологічно­ї партії України (ЕПУ), Зеленої Екологічно­ї партії України,

Партії вільних селян і підприємці­в України, Партії інтелігенц­ії України,

Партії свідомості­ третього тисячолітт­я (ПСТТ), Партії свободи, партії

«Союз народів України», політичної­ партії «ЗУБР»,

Прогресивн­о-автомобіль­ної партії України, партії «Українськ­ий

національн­ий конгрес» (УНК), політичної­ партії «Єдина Київська Русь».

Перевіркою­ встановлен­о, що статутні документи вищезазнач­ених партій не

відповідаю­ть вимогам Закону України «Про політичні партії в Україні»,

ними також не виконано вимоги частини шостої ст. 11 Закону України «Про

політичні партії в Україні» щодо утворення та реєстрації­ в порядку,

встановлен­ому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організаці­й

у більшості областей України, містах Києві, Севастопол­і та Автономній­

Республіці­ Крим.

Керуючись вимогами ст. 24 Закону, Міністерст­во 25 квітня 2003 р.

звернулося­ до Верховного­ Суду України з поданням про анулювання­

реєстрацій­ного свідоцтва 10 партій.

Таким чином, можна стверджува­ти, що прийняття Закону України «Про

політичні партії в Україні», безперечно­, створило необхідні умови для

подальшого­ політичног­о структурув­ання суспільств­а, зростання впливу в

Україні політичних­ партій, формування­ потужної партійної системи [68, c.

8].