Одна з тем магістерської роботи

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Політичні партії як одне з важливих досягнень цивілізації, є суттєвим,
іноді вирішальним елементом політичної системи. Вони відображають
інтереси, потреби і цілі певних соціальних груп, виступають
посередниками між громадянами і політичною системою та виконують роль
політичного інструменту у формуванні й використанні державно-політичної
влади. Становище і діяльність політичних партій є показниками
демократичної природи суспільства й характеризують ступінь його
політичного та правового розвитку.
Для успішної побудови в Україні демократично-правової держави, щоб
уникнути повторення помилок, а інколи й беручи до уваги позитивний
досвід, необхідно врахувати політичні традиції нашого народу. Джерелом
знання їх є історичні документи. Так, споконвічне прагнення українців до
власної держави, до національної, соціальної та духовної свободи
особистості, до миру й згоди знайшли відбиток у документах політичних
партій, що існували на території України в кінці XIX – початку XX ст.
Поява політичних партій у той період була зумовлена складними
національно-визвольними та класовими процесами в Україні. Тогочасні
політичні партії діяли, як правило, нелегально. Не зважаючи на
переслідування влади, процес створення політичних партій в указаний
період в Україні проходив досить-таки бурхливо [4, c. 96-97].
Політичні партії були надзвичайно важливим фактором боротьби
українського народу за незалежність. Саме в результаті об’єднання
політичних сил і створення міжпартійного об’єднання – Української
Центральної Ради в 1917 році була відновлена українська державність у
формі Української Народної Республіки (далі – УНР). Активну роль у
політичному житті України відігравали й загальноросійські політичні
партії.
На початку ХХ століття процес утворення політичних організацій
соціалістичної орієнтації перетворився у стійку тенденцію. Нові
організації претендували на представництво інтересів уже не селянства, а
промислового пролетаріату, і хоча їх реальною опорою як і раніше була в
основному різночинська інтелігенція, однак зв’язки соціал-демократичних
організацій із промисловими робітниками все більше розширювалися.
Таблиця 1.1.
Назва політичної партії Дата заснування Дата ліквідації/
реорганізації
Українська (русько-українська) радикальна партія (РУРП) 1890 р., жовтень
Українська національно – демократична партія (національно – демократичне
(народне) сторонництво) (УНДП) 1899 р., грудень 1919 р.
Українська соціал-демократична партія (Галичина) 1899 р., вересень 1924
р.
Революційна українська партія (РУП) 1900 р., січень 1905 р.
Українська соціалістична партія (УСП) 1900 р. 1903 р.
Українська народна партія (УНП) 1902 р. 1917 р.
Українська соціал-демократична «Спілка» 1904 р., грудень 1907 р.
Українська демократична партія (УДП) 1905 р., березень 1905 р., грудень
Українська демократично-радикальна партія (УДРП) 1905 р., грудень 1908
р.
Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) 1905 р., грудень
1938 р. (з 1920 р. діяла за кордоном)
Товариство українських поступовців (ТУП) 1908 р. 1917 р.
Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) 1917 р., квітень
1921 р.
Українська демократично-хліборобська партія (УДХП) 1917 р., травень 1918
р.
Українська партія соціалістів – федералістів (УПСФ) 1917 р., червень
1919 р.
Українська партія самостійників – соціалістів (УПСС) 1917 р., грудень
1918 – 1919 рр.
Українська соціал-демократична робітнича партія (лівих) 1917 р., грудень
1918 р., липень
Українська народно-республіканська партія (УНРП) 1918 р. 1919 р.
Українська партія соціалістів–революціонерів (боротьбистів) 1918 р.,
травень 1919 р.
Комуністична партія (більшовиків) України 1918 р., липень 1991 р.,
серпень
Українська партія лівих соціалістів-революціонерів (УПЛСР) 1918 р.,
вересень 1920 р.
Українська партія соціалістів – революціонерів (центральна течія) 1918
р. 1921 р.
Українська партія соціалістів-революціонерів (комуністів-боротьбистів)
1919 р., березень 1919 р.
Українська комуністична партія (боротьбистів) 1919 р., серпень 1920 р.,
березень
Українська комуністична партія (УКП) 1920 р., січень 1925 р., квітень
У таблиці показані найбільш значні політичні партії, які існували на
території України з кінця ХІХ до початку двадцятих років ХХ століття. Ці
партії змінювали одна одну, протистояли чи співпрацювали, але
врешті-решт вони всі переймалися однією метою – досягненням незалежності
українського народу [34, c. 294-297].
Вся історія розвитку української багатопартійності за період із кінця
ХІХ до 20-х років ХХ століття за відсутності зовнішніх обмежень являла
собою стрімкий рух ліворуч.
Таким чином, політичні партії посідають особливе місце і відіграють
значну роль у суспільно-політичному житті, суттєво впливають на
формування та діяльність органів державної влади, на економіку,
соціальні процеси, суспільні відносини між громадянами. Політична партія
– це суспільне об'єднання, головною метою участі якого в політичному
процесі є завоювання і здійснення (чи участь у здійсненні) державної
влади в рамках і на основі конституції і діючого законодавства.
Політична партія – це організація, що об’єднує індивідів на основі
спільності політичних поглядів, визнання визначеної системи цінностей,
що знаходять своє втілення в програмі, яка намічає основні напрямки
політики держави.
Діяльність політичних партій в Україні регулюється ст.ст. 36, 37
Конституції України, Законами України «Про об’єднання громадян» та «Про
політичні партії в Україні».
5 квітня 2001 року Верховною Радою України було прийнято доопрацьований
варіант Закону України «Про політичні партії в Україні», який після
процесу тривалих консультацій між представниками профільного комітету
Верховної Ради України, лідерами депутатських фракцій і груп, різними
політичними силами нарешті був підписаний Президентом України. Цим
документом закріплюється юридичне визначення поняття політичної партії,
встановлюється порядок створення та припинення діяльності партій,
запроваджуються основні принципи їх організаційної побудови, форми
участі в політичному житті, джерела фінансування тощо.
Основний порядок набуття політичними партіями легального статусу
поділяеться на: явочний, дозвільний, явочно-реєстраційний. В Україні
легальний статус політичних партій набувається лише шляхом їх реєстрації
в компетентному державному органі.
Легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою і
здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування.
Діяльність об'єднань громадян, які не легалізовані або примусово
розпущені за рішенням суду, є протизаконною.
У разі реєстрації об’єднання громадян набуває статус юридичної особи.
Розглядаючи законодавство більшості сучасних держав, що регламентує
порядок придбання політичними партіями легального статусу, виділяють три
основних порядки придбання політичними партіями легального статусу:
явочний, дозвільний і явочно-реєстраційний. Вони розрізняються по
ступені обмеження свободи утворення партій.
З проголошенням незалежності в Україні розпочався процес формування
політичних партій, які на сьогодні є чи не найбільшими виразниками
інтересів українського народу. Політичні партії посідають особливе місце
і відіграють значну роль у суспільно-політичному житті, суттєво
впливають на формування та діяльність органів державної влади, на
економіку, соціальні процеси, суспільні відносини між громадянами.
Кінець XX століття увійде в історію як час початку становлення
багато-партійної політичної системи в Україні. Виникнення партій у нашій
країні пов'язане з формуванням громадських організацій і рухів, метою
яких є участь у системі управління суспільством та взяття на себе
відповідальності за результати цієї діяльності.
Становлення української державності вимагало створення національного
законодавства та механізмів щодо реалізації державних програм, у тому
числі і з питань партійної системи. За роки незалежності була прийнята
низка нормативно-правових документів, спрямованих на формування
політичної системи. Однак політичні партії в Україні і сьогодні
потребують активної підтримки уряду в галузі законодавства [75, c.
140-144].
У стратегічному курсі на прискорення суспільно-політичного розвитку
однаково важливими є як завдання державного будівництва, так і підтримка
активності громадян, форм їх самоорганізації. В умовах здійснення
політичної реформи помітно зростає роль політичних партій у розбудові
демократичного, громадянського суспільства. Вони покликані представляти
та реалізовувати інтереси різних соціальних верств через участь в
органах влади, сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян,
впливати на суспільну думку [17, c. 21-24].
Політичні партії відповідно до положень Конституції України відіграють
дедалі помітнішу роль у суспільно-політичному житті країни. Основний
Закон нашої держави визначає засади організації та діяльності політичних
партій. Зокрема, ст. 15 Конституції України встановлює принцип
політичної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя в Україні.
Цією статтею також встановлюються державні гарантії свободи політичної
діяльності, не забороненої Конституцією і чинними законами України.
Статтею 36 Основного Закону передбачається і гарантується право громадян
України на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення та
захисту своїх прав і свобод, а також задоволення політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком
обмежень, встановлених державою в інтересах національної безпеки і
збереження громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту
прав і свобод інших людей [51]. Цією ж статтею Конституції України
визначено основну мету діяльності партій: сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян, участь у виборах. Політичні партії
наділяються правом безпосередньо висувати кандидатів у народні депутати,
а також кандидатів у Президенти України. Саме це положення стало
ключовим для визнання політичних партій реальними суб'єктами виборчого
процесу, що в подальшому було закріплено в Законах України «Про вибори
народних депутатів України» та «Про вибори Президента України».
Позитивну роль у формуванні і розвитку політичних партій відіграв Закон
України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р., на основі якого
в Україні почала зароджуватися багатопартійність. З одного боку,
зростання чисельності політичних партій стало віддзеркаленням умов
одпопартійності в Україні, своєрідною реакцією на існування в Україні
однопартійної системи за часів СРСР, з другого, – утворювані політичні
партії не мали досвіду діяльності в нових умовах соціальної дійсності,
що склалися в результаті прийняття Конституції України, зокрема в
політичній, соціально-економічній і духовній сферах, бракувало їм
досвіду і у виборчих кампаніях.
Кількість політичних партій постійно зростала. Якщо на початку 90-х
років Мін'юстом України щорічно реєструвалося 5-6 політичних партій, то
у 1999 році було зареєстровано 24 партії, 2000 року – 19 партій.
Упродовж 1990-2000 років Міністерством юстиції України було
зареєстровано 109 політичних партій, а на час набрання чинності Законом
України «Про політичні партії в Україні» їх нараховувалося 116. І хоча
кількість партій є значною, слід зауважити, що партійна система в
Україні ще не досягла належного ступеня зрілості. Маючи усі зовнішні
формальні атрибути, чимало партій характеризуються незначною
чисельністю, відсутністю сталого електорату та стабільних зв'язків з
ним, браком виразного ідеологічного обличчя й організаційної
згуртованості.
З прийняттям у 1996 році Верховною Радою України Конституції нашої
держави окремі положення Закону «Про об'єднання громадян» вже не
вписувалися в конституційні норми й правовий статус політичних партій і
потребували подальшого законодавчого регулювання.
У ст. 36 Конституції України, як уже зазначалося, визначено, що
політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної
волі громадян, беруть участь у виборах. Однак у Законі України «Про
об’єднання громадян» проблема участі політичних партій у виборах не
знайшла достатнього правового регулювання. Це можна пояснити тим, що цей
закон був прийнятий У 1992 році, тобто значно раніше, ніж Конституція
України. У зв'язку з цим питання участі політичних партій у підготовці і
проведенні виборів не знайшли У ньому свого конкретного правового
вирішення. Зокрема, не вказано, що шляхом участі політичних партій у
виборах досягається одне з головних їхніх завдань, а саме: формування
органів державної влади. Тобто участь політичних партій у виборах є
важливою умовою їх функціонування в суспільстві, втілення власної
ідеології та інтересів через органи державної влади [62].
Як наслідок, виникла необхідність прийняття окремого закону, який сприяв
би створенню належних правових засад для розвитку політичної системи в
державі, появі в Україні сильних і відповідальних політичних партій, які
б мали достатню підтримку в більшості регіонів України і брали активну
участь у розбудові громадянського суспільства.
У квітні 2001 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України
«Про політичні партії в Україні», який надає громадянам України більш
широкі можливості для здійснення і захисту своїх прав і свобод та
задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів.
Стаття 2 Закону дає чітке визначення поняття політичної партії: це
зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян –
прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку,
шо має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі
громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Законом визначено, що політичні партії є рівними перед законом. Органам
державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам
заборонено будь-яким чином виокремлювати у своєму ставленні певну
політичну партію чи надавати їй привілеї, а також сприяти політичним
партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їхньої
діяльності [64, c. 28].
Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого
самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність
політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком
випадків, передбачених цим Законом (ст. 4).
Статтею 37 Конституції України та статтею 5 вищезазначеного Закону
передбачено, що утворення і діяльність політичних партій не дозволяється
і забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
– ліквідацію незалежності України;
– зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
– порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
– підрив безпеки держави;
– незаконне захоплення державної влади;
– пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової
– чи релігійної ворожнечі;
– посягання на права і свободи людини;
– посягання на здоров'я населення.
Що стосується членства в партії, то поряд із тим, що членом політичної
партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції
України має право голосу на виборах, новим Законом було встановлене
обмеження в частині того, що громадянин України може перебувати
одночасно лише в одній політичній партії [56, c. 57-62].
До того ж членами політичних партій не можуть бути:
– судді;
– працівники прокуратури;
– працівники органів внутрішніх справ;
– співробітники Служби безпеки України;
– військовослужбовці;
– Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної
партії зупиняють своє членство в цій партії.
Важливо також, що цей Закон, зокрема його ст. 11, однією з умов
державної реєстрації політичної партії визначає утворення її партійних
організацій. Якщо відповідно до вимог Закону «Про об'єднання громадян»
керівництво ново-створеної політичної партії для державної реєстрації
надавало, поряд з іншими документами, матеріали, що підтверджували її
всеукраїнський статус, тобто наявність місцевих осередків у більшості
областей України, то відповідно до Закону України «Про політичні партії
в Україні», щоб бути зареєстрованою, політична партія, крім низки
документів, має надати легалізуючому органу підписи громадян України,
зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про
створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи.
Це повинні бути підписи не менш як 10 тис. громадян України, що
відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібрані
не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей
України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів
Автономної Республіки Крим.
Крім того, політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації
забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом,
своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей
України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим. У
Законі України «Про об’єднання громадян» така норма була відсутня.
Статтею 11 Закону також визначені порядок державної реєстрації
структурних утворень політичної партії та вичерпний перелік документів,
необхідний для подання до відповідних органів Міністерства юстиції.
Реєстрація відбувається безкоштовно в 10-денний термін з дня надходження
письмової заяви, завіреної керівним органом політичної партії. Що
стосується реєстрації самої політичної партії, то вона здійснюється в
місячний термін. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції
України у разі потребу але не більше, ніж на 15 днів. Розмір
реєстраційного збору встановлений постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2002 р. № 840 і становить сто неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян [59, c. 63-73].
Нормами Закону України «Про політичні партії в Україні» визначено що
політичні партії є неприбутковими організаціями, та встановлено рЯд
обмежень у їх фінансуванні. Зокрема, не допускається фінансування
політичних партій:
– органами державної влади та органами місцевого самоврядування крім
випадків, зазначених законом;
– державними та комунальними підприємствами, установами та
організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у
майні яких є частки, що є державною чи комунальною власністю, або які
належать нерезидентам;
– іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами,
організаціями;
– благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;
– анонімними особами або під псевдонімом;
– політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних
партій.
Статтею 12 вищезгаданого Закону чітко визначені права політичних партій
Це право:
– вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України;
– брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України
до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України1
– використовувати державні засоби масової інформації, а також
засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено
відповідними законами України;
– підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями,
засновувати міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;
– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.
Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у Тому
числі:
– можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань
Державного і суспільного життя;
– брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну
оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні;
– недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
– вносити до органів державної влади України та органів місцевого
самоврядування пропозиції, обов'язкові для розгляду відповідними
органами в установленому порядку [78, c. 12-13].
Політичним партіям надано право підтримувати зв'язки з політичними
партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та
міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і
здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам
України, Однак вони не можуть укладати угоди, які ставлять політичну
партію в під. порядковане або залежне становище щодо будь-якої іншої
іноземної організації чи політичної партії [57. c. 17-22].
Відповідно до ст. 9 вищезазначеного Закону політична партія може мати
партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор,
розпізнавальний знак, девіз. Символіка політичної партії підлягає
державній реєстрації Е Міністерстві юстиції України відповідно до
порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 13
липня 2001 р. № 840. Реєстрація символіки політичної партії є
безкоштовною. Однак слід зауважити, ще забороняється буквальне
відтворення у символіці політичної партії державні-» символів України,
використання символів іноземних держав. Станом на 30.04.2003 р.
Міністерством юстиції зареєстровано символіку 48 політичних партій.
Закон України «Про політичні партії в Україні» містить певні
зобов'язуючі норми. Так, політична партія зобов'язана щорічно
інформувати Міністерствс юстиції України про обласні, міські, районні
організації партії або ІНШІ структурні утворення, передбачені статутом
партії. Політична партія такоа інформує Міністерство юстиції України про
зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та
місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
Важливою нормою зазначеного Закону є те, що діяльність політичної партії
може здійснюватись лише після її реєстрації. Не допускається діяльність
незареєстрованих політичних партій.
Міністерство юстиції може відмовити у реєстрації політичної партії,
керуючись ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні».
Впродовж 2001—2002 років було відмовлено у державній реєстрації 7
політичним партіям. За І квартал 2003 року Міністерством відмовлено у
реєстрації одній політичній партії. Основною причиною відмов здебільшого
є недотримання вимог ст. 10 Закону України «Про політичні партії в
Україні» щодо збор) 10 тис. підписів громадян України на свою підтримку,
які мають бути зібраними не менш як із двох третин районів не менш як у
двох третинах областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у
двох третинах районів АР Крим.
Рішення Міністерства юстиції України чи його органу юстиції щодо
реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути
оскаржене до суду. Зокрема, у 2002 році після відмови у реєстрації за
рішенням СУДУ була зареєстрована політична партія «Союз анархістів
України».
На Міністерство юстиції України статтею 18 Закону України «Про політичні
партії в Україні» покладено функції контролю за додержанням політичною
партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної
партії. За додержанням політичною партією порядку участі політичних
партій у виборчому процесі державний контроль здійснюють Центральна
виборча комісія та окружні виборчі комісії.
У разі порушення політичними партіями Конституції України, Закону
України «Про політичні партії в Україні», інших законів України до них
можуть бути вжиті такі заходи, як попередження про недопущення
незаконної діяльності або ж заборона політичної партії [85, c. 142].
У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру
вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена
юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить
контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про
недопущення протиправних вчинків.
За поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора
України політична партія може бути заборонена в судовому порядку у
випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій,
встановлених Конституцією України, вищезазначеним та іншими законами
України. Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення
цієї діяльності, розпуск керівних органів, обласних, міських, районних
організацій політичної партії, її первинних осередків та інших
структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства
в політичній партії.
Діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду.
В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає
Верховний Суд України.
Отже, прийняття Закону України «Про політичні партії в Україні» і
підписання його Президентом України, безперечно, створює необхідні умови
для подальшого політичного структурування суспільства, зростання впливу
в Україні політичних партій, формування партійної системи.
Проте такі поняття, як багатопартійність і партійна система, не є
тотожними. Сама наявність численних партій є необхідною, але
недостатньою умовою утворення і функціонування партійної системи. За
існуючими визначеннями, багатопартійність – це кількість, характер і
взаємовідносини партій Україні, а також умови їхньої діяльності.
Партійна ж система виникає за умов певної соціальної стратифікації
суспільства, при чіткому регулюванні політичного життя, існуванні
громадянського суспільства, коли сукупність партій здатна легітимно
забезпечити власну реальну участь у керівництві державними справами.
Виходячи з цього, політичні партії в Україні ще не склали
партійно-політичної системи суспільства. Власне, самі політичні партії
не є внутрішньо структурованими. Проведений аналіз динаміки розвитку
політичних партій відображає стан демократичної трансформації
суспільства, що, в свою чергу, дає можливість сформулювати припущення,
згідно з яким оптимальною була б партійна система, що складалася б з
небагатьох політич-них партій. За такої їх кількості партії змогли б
претендувати на реальну підтримку виборців, що, в свою чергу, дало б їм
змогу реалізувати свою функцію формування органів виконавчої влади та
здійснювати контроль за реалізацією прийнятих ними рішень [48, c. 95].
За станом на 30 квітня 2003 р. Мін’юстом України зареєстровано 122
політичні партії.
Із загальної кількості політичних партій 116 зареєстровано відповідно до
вимог Закону України «Про об'єднання громадян», 6 – відповідно до вимог
Закону України «Про політичні партії в Україні».
Знайомство з програмними партійними документами дає змогу побачити певну
строкатість та не зовсім чітку політичну орієнтацію значної їх частини.
Як свідчить аналіз, більшість політичних партій фактично стоять на
ідентичних програмних платформах.
Згідно з п. З розділу VI «Заключні положення» Закону України «Про
політичні партії в Україні» політичні партії зобов'язані не пізніш як
через один рік після проведення виборів до Верховної Ради України
здійснити необхідні заходи з метою забезпечення виконання вимог цього
Закону, внести необхідні, уточнення до статутних документів та подати їх
до Міністерства юстиції України. Крім того, політичні партії повинні
забезпечити виконання частині!' шостої ст. 11 Закону щодо утворення та
реєстрації своїх обласних, міських, районних організацій у більшості
областей України, містах Києві, Севастопол та в АР Крим.
Моніторинг наявності зареєстрованих структурних утворень політични;
партій, проведений Міністерством юстиції у березні 2003 року, показав,
щ
мереж; регіональних (республіканських в АР Крим, обласних, міських у м.
Ки
областей України містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці
Крим, що відповіла' частині шостій ст. 11 Закону [29, c. 268-272].
Зокрема, в усіх регіонах України регіональні (республіканські в АР Крим
обласні, міські у м. Києві та Севастополі) структурні утворення мають З
політичні партії, а саме: Аграрна партія України, Всеукраїнське
об'єднанії ''Батьківщина», Всеукраїнська партія «Нова сила'', політична
партія «Всеукраїнське об'єднання «Громада», Демократична партія України,
Всеукраїнське політичне об'єднання «Жінки за майбутнє», Комуністична
партія України. Конгрес Українських Націоналістів, Ліберальна партія
України, Ліберальна партія України (оновлена). Народний Рух України,
Народний Рух України за едність, Народно-демократична партія, партія
всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість», партія «Демократичний
союз». Партія зелених України, Партія промисловців і підприємців
України, Партія регіонів, партія «Реформи і порядок», партія
«Солідарність», партія «Соціал-демократичний союз», політична партія
«Громадський контроль», політична партія «Молода Україна», політична
партія «Трудова Україна», політична партія «Яблуко». Соціал-демократична
партія України (об'єднана), Соціалістична партія України, Українська
народна партія, Українська партія «Єдність», Українська партія
справедливості – Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців.
Українська республіканська партія «Собор», Українська селянська
демократична партія, Українська соціал-демократична партія.
Серед названих партій найбільшу кількість зареєстрованих структурних
утворень у районах, містах, районах у містах мають Партія регіонів,
Соціал-демократична партія України (об'єднана), партія «Демократичний
союз'«. Всеукраїнське політичне об'єднання «Жінки за майбутнє»,
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Соціалістична партія України,
Комуністична партія України, Аграрна партія України, політична партія
«Всеукраїнське об'єднання «Громада», Народно-демократична партія [72, c.
72-73].
Разом з тим діяльність 39 політичних партій поширюється менш ніж на
половину областей України. Ці політичні партії мають незначну кількість
структурних утворень у районах та містах.
Окремі партії мають зареєстровані структурні утворення у більшості
областей, містах Києві, Севастополі та АР Крим лише на регіональному
рівні.
Крім того, 10 політичних партій не мають жодного зареєстрованого
структурного утворення.
Керуючись вимогами ст. 18 Закону України «Про політичні партії в
Україні», Міністерство юстиції вживає певних заходів щодо забезпечення
виконання політичними партіями вимог цього Закону. Зокрема, наказом
Міністерства від 04.02.2003 № 77/7 затверджені відповідні Заходи
Мін'юсту щодо забезпечення реалізації вимог п. З розділу VI «Заключні
положення» Закону України «Про політичні партії в Україні», проводиться
моніторинг статутних документів політичних партій на їх відповідність
Закону України «Про політичні партії в Україні».
Політичним партіям неодноразово направлялося нагадування щодо здійснення
необхідних заходів з метою забезпечення виконання вимог цього Закону,
внесення необхідних уточнень до статутних документів та подання їх до
Мін'юсту України.
Згідно з наказом Мін'юсту України від 04.04.2003 № 274/7 «Про здійснення
перевірки дотримання політичними партіями вимог Закону України «Про
політичні партії в Україні» здійснено перевірку 11 політичних партій:
Екологічної партії України (ЕПУ), Зеленої Екологічної партії України,
Партії вільних селян і підприємців України, Партії інтелігенції України,
Партії свідомості третього тисячоліття (ПСТТ), Партії свободи, партії
«Союз народів України», політичної партії «ЗУБР»,
Прогресивно-автомобільної партії України, партії «Український
національний конгрес» (УНК), політичної партії «Єдина Київська Русь».
Перевіркою встановлено, що статутні документи вищезазначених партій не
відповідають вимогам Закону України «Про політичні партії в Україні»,
ними також не виконано вимоги частини шостої ст. 11 Закону України «Про
політичні партії в Україні» щодо утворення та реєстрації в порядку,
встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій
у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та Автономній
Республіці Крим.
Керуючись вимогами ст. 24 Закону, Міністерство 25 квітня 2003 р.
звернулося до Верховного Суду України з поданням про анулювання
реєстраційного свідоцтва 10 партій.
Таким чином, можна стверджувати, що прийняття Закону України «Про
політичні партії в Україні», безперечно, створило необхідні умови для
подальшого політичного структурування суспільства, зростання впливу в
Україні політичних партій, формування потужної партійної системи [68, c.
8].