Педагогические взгляды С.А. Рачинского (Диплом)

Сергей Александрович Рачинский был одним из самых ярких представителей национально мыслящих педагогов-практиков и теоретиков второй половины XIX века, который пытался возродить в лучшем, обновленном качестве русские национальные школы допетровского образца.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления феномена образования в изменившихся социальных и экономических условиях, преодоления отчуждения между религией образованием, укрепления связи образования с православием.

Объект исследования: педагогическое наследие С.А. Рачинского.

Предмет исследования: педагогические идеи С.А. Рачинского.

Целью данного исследования является выявление системообразующих элементов и принципов, на которых выстроена педагогическая система С.А. Рачинского.