Перевод работы для студента с русс на англ (1-2к )

Углекислый газ

1. В воздухе содержится не так много различных газов кроме как известных нам – это кислород и азот . 2. Одним из газов, содержащимся в воздухе является углекислый газ. 3. Углекислый газ представляет из себя химическое соединение в виде двух атомов кислорода находящихся в ковалентной связи с одним атомом углерода. 4. Углекислый газ – это обыкновенный газ, имеет характеристики стандартной температуры и давления. Благодаря своим характеристикам углекислый газ существует в земной атмосфере в той форме, в которой мы его знаем.

CARBON DIOXIDE

1. Apart from oxygen and nitrogen there are only small amounts of other gases in the air. 2. One of them is carbon dioxide. 3. Carbon dioxide is a chemical compound composed of two oxygen atoms covalently bonded to a single carbon atom. 4. It is a gas at standard temperature and pressure and exists in Earth's atmosphere in this state.