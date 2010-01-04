Планирование труда в таможенном деле

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Введение

ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

1.1 Особенности планирования в таможенном деле

1.2 Анализ планирования деятельности таможенных органов

ГЛАВА II. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

2.1.Сущность методики планирования

2.2.Порядок составления годового плана работы

регионального таможенного управления

2.3.Порядок организации планирования и подготовки

проведения заседаний коллегии ФТС

2.4. Организация контроля за исполнением планов

ГЛАВА III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЛАНИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Заключение

Список литературы