Планирование труда в таможенном деле
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Введение
ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
1.1 Особенности планирования в таможенном деле
1.2 Анализ планирования деятельности таможенных органов
ГЛАВА II. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
2.1.Сущность методики планирования
2.2.Порядок составления годового плана работы
регионального таможенного управления
2.3.Порядок организации планирования и подготовки
проведения заседаний коллегии ФТС
2.4. Организация контроля за исполнением планов
ГЛАВА III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЛАНИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
Заключение
Список литературы