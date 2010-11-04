Политический конфликт в современной России. Диплом

Необходимость и актуальность анализа политических конфликтов как механизмов развития общества всегда была актуальна. Это обусловлено тем, что эти конфликты являются атрибутом социально-политических противоречий, выступающих источником развития общества.

Для России предметом политического конфликта сегодня чаще всего выступают вопросы социально-экономического и политического устройства общества, организации государ¬ственного управления, проблемы механизмов принятия политических решений и – самое главное – проблемы субъекта политического действия, от имени которого выстраивается политическая и социальная конфигурация социума.

Целью данного исследования является анализ политических конфликтов в современной России.