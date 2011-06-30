Порівняльна характеристика понять «управління» та

Вступ

Людина в системі виробництва та економічних відносин посідає центральне місце. Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його, виробляє товари та здійснює послуги для свого життя та розвитку.

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як у системі державного управління, так і в управлінні на рівні окремого підприємства.

В останні роки в літературі замість терміна «управління» почали вживати термін «менеджмент», який зародився у США в 30-х роках, тобто у роки активного формування ринкової економіки. Тепер можна стверджувати, що менеджмент – це система управління економікою ринкового типу. Ця система поєднує в собі теорію, кращу практику і мистецтво управляти інтересами і поведінкою людей, потоками матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.

Поширення корпоративних форм управління, зміна психології управляючого, стилю господарської поведінки, переоцінка керівниками своєї ролі й місця в системі господарювання викликали величезний інтерес до менеджменту – теорії й практики управління сучасним підприємством. Новий підхід до управління полягає в тому, що будь-яке підприємство розглядається як відкрита соціально-економічна система, котра діє в межах ситуаційного підходу.

Сучасний менеджмент – гнучка організаційна система управління й водночас складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, що використовується для зміни станів і особливостей об’єкта управління.

Проте мають ці два терміни однакове значення, тобто чи є вони синонімами?

Висновки

На сьогоднішній день багато людей, і навіть працівників сфери управління, роблять помилку, об’єднуючи ці два поняття, тобто плутаючи їх.

Отже, підводячи підсумки нашої дослідницької роботи можна зробити такі висновки: терміни «менеджмент» та «управління» мають однаковий зміст, але різну сферу застосування. Їх треба розрізняти одне від одного, оскільки процес управління є набагато ширшим.

Інакше кажучи,менеджмент означає організацію роботи колективу згідно з метою його діяльності. Найціннішим в менеджменті є люди, співробітники як основний елемент будь-якого виробничого процесу. Знайти та виховати компетентних співробітників набагато складніше, ніж, наприклад, отримати інвестиції. Менеджмент понад усе цінує людей з оригінальними ідеями та вчить працювати не скільки швидко, а мудро.

Саме це і є вагомою причиною, яка відрізняє управління від менеджменту.

Щоб змінити існуючу в Україні економічну необхідно виховати керівників нового типу, які б діяли за ринковими законами. І тут не завадить звернутись до закордонного досвіду підготовки менеджерів, до використання існуючих там технологій управління ринковим механізмом господарювання.