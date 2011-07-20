Психологические факторы экстремистского поведения

Экстремизм, экстремистское поведение, интолерантность, мотив завязывания знакомств, субмиссивный мотив, псевдокультуральный мотив, гедонистический мотив, атарактический мотив, гиперактивационный мотив, аддитивный мотив, мотив саморазрушения.

Объектом исследования является экстремизм как тип девиантного поведения молодежи.

Предметом исследования является часть мотивационной структуры личности, связанная с экстремистским поведением.

Цель работы – изучение части мотивационной структуры личности, связанной с экстремистским поведением.

В процессе работы проводилось эмпирическое исследование

степени выраженности отдельных мотивов экстремистского поведения, а также взаимосвязей между ними.

В результате исследования впервые была определена выраженность отдельных мотивов экстремистского поведения, а также было обнаружено отсутствие связи между главным декларируемым мотивом и остальной частью мотивационной структуры личности, определяющей экстремистское поведение.

Практическое применение полученных результатов состоит в возможности их использования при организации мероприятий по профилактике экстремистского поведения и при построении психокоррекционных программ, направленных на прекращение экстремистского поведения.