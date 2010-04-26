Рынок производных финансовых инструментов

Содержание

Введение

Глава 1. Общая характеристика производных финансовых инструментов и экономическая необходимость рынка деривативов 5

1.2 Форвард

1.3 Фьючерс

1.4 Опцион

1.5 Своп

1.6 Кредит дефолтный своп

1.7 Экономическая необходимость рынка деривативов

Глава 2. Современное состояние рынка деривативов

2.1 Наиболее распространенные инструменты на мировом рынке ПФИ

2.2 Тенденции развития мирового рынка ПФИ

2.2.1 Производные инструменты на погоду

2.2.2 Структурные продукты

Раздел 3. Тенденции развития рынка ПФИ в России

3.1 История развития рынка ПФИ в России и его современное состояние

3.2 Существующие проблемы на российском рынке деривативов

3.3 Пути решения проблем и перспективы развития

Заключение

Список литературы

Приложение