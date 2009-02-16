Современные модели рыночной экономики
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Курсовая работа
Содержание
Введение 2
1. Рыночная экономика 3
1.1 Основные положения 3
1.2. Характеристика смешанной системы хозяйства 6
1.3 Противоречия в рыночной экономике 9
2. Современные модели рыночной экономики 10
2.1. Социальное рыночное хозяйство ФРГ 11
2.2 Японская модель 12
2.3. Российская модель 17
2.3.1 Сущность Российской модели 17
2.3.2. Особенности российского пути 18
2.4. Шведская модель 23
2.5 Американская модель 30
2.6 Южнокорейская модель 31
Заключение 32
Список использованной литературы 33