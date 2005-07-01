СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ В РОМАНЕ МАРГАРЕТ МИ

В данной статье рассматриваются основные стилистические способы выражения чувств и эмоций в романе Маргарет Митчелл « Унесенные ветром». Данный материал интересен для изучения языковой репрезентации чувств и эмоции, поскольку источником исследования является роман о межличностных отношениях. В данной статье анализируется, как с помощью стилистических средств можно передавать различные чувства и эмоции.