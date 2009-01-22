Учет внешнеэкономической деятельности на предприят

В работе расскрыты 2 теоритических вопроса: 1.Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности; 2.Таможенные режимы, применяемые во внешнеэкономической деятельности. А также решена задача по бухгалтерскому учету операций предприятия в иностранной валюте с полным составлением аналитики в виде журналов-ордеров и ведомостей к счетам.