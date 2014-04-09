V - Контрольная работа

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Контрольная работа
Задание №1:
- Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным.
- Улики, которые находят на месте преступления, оказывают неоценимую помощь в
проведении расследования.
- Человек, которого будут допрашивать, предположительно может быть свидетелем
- Как говорится в сообщении, преступниками могут оказаться несовершеннолетние
- Преступность это социальное явление.
- Непохоже чтобы данный молодой человек был способен совершить преступление.
преступления.
дети.