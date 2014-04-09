V - Контрольная работа

Добавлена
10 лет назад
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Контрольная работа

Задание №1:

 

  • Каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным.
  • Улики, которые находят на месте преступления, оказывают неоценимую помощь в

    проведении расследования.

  • Человек, которого будут допрашивать, предположительно может быть свидетелем

    • преступления.

  • Как говорится в сообщении, преступниками могут оказаться несовершеннолетние

    • дети.

  • Преступность это социальное явление.
  • Непохоже чтобы данный молодой человек был способен совершить преступление.

Sasha_Kontrolnie_Raboti_4-5-6_И_7_eng.doc
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