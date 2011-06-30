ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА СТРУКТУР

Тема «Вдосконалення організаційної структури та структури управління сільськогосподарського підприємства» є актуальною для кожної організації, оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію ії стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації. І в широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї.

За умов адміністративно - командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім факторам, які впливають на неї. Існували організаційні структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим ступенем формалізації, централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ідеальною і ефективною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структура і її управління не можуть бути стабільними, вони постійно змінюватися і вдосконалюватися у відповідності з умовами які постійно змінюються.

За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до цих змін.

"Найкраща" структура - це та, яка найкращим чином дозволяє організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників, і таким чином, задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з високою ефективністю.

Метою курсової роботи є проведення дослідження щодо організаційного устрою та структури апарату управління в сільськогосподарському підприємстві.

Підводячи підсумки проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. В сучасних умовах господарювання необхідною умовою ефективної реалізації виробничих та управлінських процесів в сільськогосподарському підприємстві є використання в практиці управління схеми його організаційної структури, яка дозволяє зрозуміти формальну ієрархію організації, в тому числі структуру процесів управління і звітності.

2. Організаційна структура являє собою внутрішньосистемний порядок, форму організаційних відносин і елементів. Вона створюється суб'єктом управління для оптимізації зв'язків і відносин. В них відображаються всі її основні характеристики й елементи,

3. У сучасному сільськогосподарському виробництві існують різні системи взаємовідносин між управлінськими працівниками, до яких насамперед слід віднести лінійну, лінійно-штабну, лінійно-функціональну, матричну, продуктову (дивізійну). Різні типи систем взаємовідносин між управлінськими працівниками схематично відображають відповідні структури управління.

4. Раціональна структура апарату управління є основою планомірного та ритмічного функціонування виробничої структури. На розвиток структур управління впливає ряд чинників, до яких належать виробнича структура, трудомісткість та складність управлінської роботи, вимоги ринку тощо.

На основі проведення аналізу ТОВ « Агрофірма ім. Мічуріна» можна внести наступні пропозиції:

1) розширити організаційну структуру товариства та додати нобхідні підрозділи для отримання більшого прибутку підприємства. Аналіз показав, що збільшення чисельності адміністративно-управлінського персоналу призведе до збільшення обсягів виробництва валової продукції. ;

2) економія коштів на фонді оплати праці дозволить швидко розвити галузь тваринництва, при цьому збільшити не лише виробництво, чисельність персоналу, а й у подальшому значно збільшити прибуток підприємства;

3) фактична структура управління не відповідає нормативам, що свідчить про нерозкритість потенціалу підприємства у сфері виробництва та можливого подальшого розширення. Рекомендується збільшити загальну чисельність робітників підприємства на 16 осіб – розрахунки показали, що дане число робітників не вплине на бюджет товариства та буде відповідати нормативам роботи сільськогосподарського підприємства.