Выставки как средство продвижения (Диплом)

ТЕМА: Исследование выставочных технологий как средства продвижения социально-культурных проектов

Несомненно, выставочные технологии, большое разнообразие которых в настоящее время дает возможность для осуществления сильного и сосредоточенного воздействия на общественное мнение и расстановки приоритетов, играют существенную роль в ряду иных средств продвижения проектов, в том числе, социально-культурного характера и направленности.

Проблемой исследования является несоответствие организации выставочных мероприятий для продвижения социально-культурных проектов требованиям, предъявляемым к ним.

Целью настоящей работы является комплексное исследование выставочных технологий как средства продвижения социально-культурных проектов.