Выставки как средство продвижения (Диплом)
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15 лет назад
ТЕМА: Исследование выставочных технологий как средства продвижения социально-культурных проектов
Несомненно, выставочные технологии, большое разнообразие которых в настоящее время дает возможность для осуществления сильного и сосредоточенного воздействия на общественное мнение и расстановки приоритетов, играют существенную роль в ряду иных средств продвижения проектов, в том числе, социально-культурного характера и направленности.
Проблемой исследования является несоответствие организации выставочных мероприятий для продвижения социально-культурных проектов требованиям, предъявляемым к ним.
Целью настоящей работы является комплексное исследование выставочных технологий как средства продвижения социально-культурных проектов.