Мотивационные профили и должностные инструкции

1) Мы все работает за интерес.У кого интерес больше развит материальный, у кого то карьерный, у кого то самоутверждения, у кого то получение знаний. Если у вас составлена грамотная мотивация, для каждой должности, работы в вашей компании, вы решили 99 % причин проблем с персоналом.

2) Должностные инструкции - это не тот документ что подписывается при приеме на работу.Это разработанная пошаговая шпаргалка для сотрудника ( чтобы он понимал,что и как он должен делать) и ваш щит от недобросовестных сотрудников, которые ну очень любят "включать дурака".

Разработала более 300 мотивационных профилей от уборщицы до управляющего. Написала 120 должностных инструкций для сферы общепита, розничной торговли, продаж,ивент агентств.

Пишите и вместе мы создадим "щит" , который поможет избежать финансовых, материальных и эмоциональных потерь.