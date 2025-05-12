Професійний рекрутинг і HR-супровід для ЗМІ у фінансовій сфері

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Підбір персоналу (аутсорсинг рекрутингу)

Закриття вакансій: контент (журналісти, редактори), креатив (дизайнери, відеомейкери), маркетинг (SEO, SMM), технічні ролі (розробники, DevOps), офісний персонал (бухгалтери, HR), керівники (С-level).

Оперативне закриття лінійних позицій (7-10 днів) та технічних (до 14 днів).

Глибоке розуміння культури компанії та прозорий процес комунікації.

Рекрутинг під ключ (35 000 грн/місяць)

Навчання внутрішніх рекрутерів з нуля: теорія підбору, сорсинг, комунікації, CRM, підтримка відгуків.

Менторство протягом 1 місяця.

Побудова відділу рекрутингу (від 42 000 грн)

Розробка внутрішніх процесів, шаблонів комунікації, CRM, адаптація та аналітика найму.

Навчання команди рекрутерів або створення процесу з нуля.

HR-консультації та аудит (2 000 грн/год)

Виявлення слабких місць, зменшення плинності кадрів, адаптація нових співробітників, розробка системи оцінки та мотивації.

1:1-зустрічі та командна діагностика (2 000 грн/співробітник)

Глибокі інтерв'ю для визначення рівня залученості, виявлення конфліктів та розробка рекомендацій.