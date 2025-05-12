Професійний рекрутинг і HR-супровід для ЗМІ у фінансовій сфері

Підбір персоналу (аутсорсинг рекрутингу)



Закриття вакансій: контент (журналісти, редактори), креатив (дизайнери, відеомейкери), маркетинг (SEO, SMM), технічні ролі (розробники, DevOps), офісний персонал (бухгалтери, HR), керівники (С-level).



Оперативне закриття лінійних позицій (7-10 днів) та технічних (до 14 днів).



Глибоке розуміння культури компанії та прозорий процес комунікації.



Рекрутинг під ключ (35 000 грн/місяць)



Навчання внутрішніх рекрутерів з нуля: теорія підбору, сорсинг, комунікації, CRM, підтримка відгуків.



Менторство протягом 1 місяця.



Побудова відділу рекрутингу (від 42 000 грн)



Розробка внутрішніх процесів, шаблонів комунікації, CRM, адаптація та аналітика найму.



Навчання команди рекрутерів або створення процесу з нуля.



HR-консультації та аудит (2 000 грн/год)



Виявлення слабких місць, зменшення плинності кадрів, адаптація нових співробітників, розробка системи оцінки та мотивації.



1:1-зустрічі та командна діагностика (2 000 грн/співробітник)



Глибокі інтерв'ю для визначення рівня залученості, виявлення конфліктів та розробка рекомендацій.