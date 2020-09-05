Система по подбору и организации работы персонала

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5 лет назад
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Качественное, массовое, не отнимающее половину рабочего дня собеседование, важно не только для больших компаний. Даже если у вас не большая компания или вы только собираетесь открыть свое дело, я помогу вам грамотно подобрать персонал и сократить финансовые и временные затраты для рекрутинга.

Разработка и внедрение системы по поиску персонала:

  - Профиль должности

  - Привлекающий текст вакансии

  - Анкета Проф 

  - Подбор тестов

  - Разработка регламентов для проведения качественного группового собеседования ( для административного персонала и отдела продаж)

  -  Схема проведения онлайн собеседования ( для удаленных сотрудников)

  - Таблица для создания резервных сотрудников и базы кандидатов

Не забываем персонал - это наше ВСЕ!Учимся работать грамотно и выбирать хороших сотрудников.

  