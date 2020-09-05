Система по подбору и организации работы персонала

Качественное, массовое, не отнимающее половину рабочего дня собеседование, важно не только для больших компаний. Даже если у вас не большая компания или вы только собираетесь открыть свое дело, я помогу вам грамотно подобрать персонал и сократить финансовые и временные затраты для рекрутинга.
Разработка и внедрение системы по поиску персонала:
- Профиль должности
- Привлекающий текст вакансии
- Анкета Проф
- Подбор тестов
- Разработка регламентов для проведения качественного группового собеседования ( для административного персонала и отдела продаж)
- Схема проведения онлайн собеседования ( для удаленных сотрудников)
- Таблица для создания резервных сотрудников и базы кандидатов
Не забываем персонал - это наше ВСЕ!Учимся работать грамотно и выбирать хороших сотрудников.