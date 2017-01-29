Арбат - достопримечательность Москвы.

АрбатЛюбой старыйгород , со своей давней историей , имеет

улицу которая как магнит манит туристов и

коренных жителей . В Москве – эта

улица Арбат, она пропитана особым

ароматом и духом истории, поражающая

своей атмосферой и роскошью. В давние времена Арбатначинался от Кремля до нынешнего современного Садового кольца, а на его месте

был лес вместо переулков и протекал ручей.Если вы непосетили улицу Старый Арбат – значит, вы не были в Москве. Прогуливаясь по

Арбату необходимо быть внимательным и заинтересованным зрителем, ведь на этой

улице много достопримечательностей со своей историей, например ресторан «Прага»

, здесь когда то устраивались публичные

чтения ,которые проводил Лев Толстой. В одном из переулков находится «дом с

привидениями» для тех, кто любит пощекотать себе нервы. В 18в. на Арбате любили

селиться знаменитые семьи - Толстые, Голицыны, Шереметевы . Гуляя по Арбату

можно увидеть работы свободных художников, которые за считанные минуты могут

запечатлеть вас на своем холсте, изобилие сувениров, забрав их домой вы будете

вспоминать про Арбат ,много уютных кафе . На Арбате находится квартира А.С.Пушкина ныне музей , где он был

счастлив со своей женой Натальей Николаевной и здесь , по его признанию, он не

написал ни одного своего выдающегося произведения.Всю восточнуюстену усадьбы Хованского в Кривоарбатском переулке после трагической гибели

В.Цоя , не на радость соседей

проживающих напротив, поклонники его творчества

разукрасили граффити. Прошлое

Арбата привлекает иностранных туристов .