Каналізація в приватному будинку

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Ефективність роботи багато в чому залежить від того, чи правильно виконано розведення каналізації у приватному будинку – внутрішня система труб та обладнання, підключене до них. Для грамотного проєктування важливо зважити  все: від вибору комплектуючих до матеріалу виготовлення окремих елементів.  Проєкт каналізації дає змогу правильно розрахувати потребу у матеріалах для монтажу каналізаційної системи для свого будинку. Підставою для складання схем водостоків є проєкт будівлі, де чітко позначаються місця встановлення сантехнічних приладів та їх найменування, що дозволяє правильно підібрати необхідні матеріали. 

 Умови облаштування каналізації у всіх складаються різні. Для маленьких дачних будиночків характерна проста система: стояк з відведенням труби в сантехнічних вузлах, де встановлені унітаз і душова кабіна. Багатокімнатні або двоповерхові котеджі обладнані мережею трубопроводів, які сходяться до одного стояка. 

 Монтаж каналізаційних труб зазвичай виконується разом із встановленням водопроводу, відповідно і проєктувати ці дві системи краще спільно.


 Найбільш відповідний за продуктивністю тип індивідуального очисного обладнання вибирають з огляду на кілька факторів:


  •  сезонність проживання у будинку;


  •  інтенсивність використання води;


  •  розмір ділянки, тип та структура ґрунту;


  •  рівень підземних вод;


  •  кліматичні умови регіону.

  Один з основних критеріїв при розрахунку продуктивності та обсягу скидання до системи каналізації це кількість людей. Під час проєктування враховується максимальна кількість людей, які не лише постійно проживатимуть у будинку та користуватимуться каналізацією, а й можливе збільшення кількості мешканців у довгостроковій чи короткостроковій перспективі. 


 Також слід враховувати розташування біля будинку:


  •  питних колодязів,


  •  водойм,


  •  ухили,


  •  траншеї.


 Особливості рельєфу можуть вплинути на монтаж системи та розташування приймального пристрою, оскільки можуть перешкоджати створенню потрібного ухилу для самопливних систем, а це дуже важливо під час проєктування. 