Каналізація в приватному будинку

Ефективність роботи багато в чому залежить від того, чи правильно виконано розведення каналізації у приватному будинку – внутрішня система труб та обладнання, підключене до них. Для грамотного проєктування важливо зважити все: від вибору комплектуючих до матеріалу виготовлення окремих елементів. Проєкт каналізації дає змогу правильно розрахувати потребу у матеріалах для монтажу каналізаційної системи для свого будинку. Підставою для складання схем водостоків є проєкт будівлі, де чітко позначаються місця встановлення сантехнічних приладів та їх найменування, що дозволяє правильно підібрати необхідні матеріали.

Умови облаштування каналізації у всіх складаються різні. Для маленьких дачних будиночків характерна проста система: стояк з відведенням труби в сантехнічних вузлах, де встановлені унітаз і душова кабіна. Багатокімнатні або двоповерхові котеджі обладнані мережею трубопроводів, які сходяться до одного стояка.

Монтаж каналізаційних труб зазвичай виконується разом із встановленням водопроводу, відповідно і проєктувати ці дві системи краще спільно.





Найбільш відповідний за продуктивністю тип індивідуального очисного обладнання вибирають з огляду на кілька факторів:





сезонність проживання у будинку;





інтенсивність використання води;





розмір ділянки, тип та структура ґрунту;





рівень підземних вод;





кліматичні умови регіону.

Один з основних критеріїв при розрахунку продуктивності та обсягу скидання до системи каналізації це кількість людей. Під час проєктування враховується максимальна кількість людей, які не лише постійно проживатимуть у будинку та користуватимуться каналізацією, а й можливе збільшення кількості мешканців у довгостроковій чи короткостроковій перспективі.





Також слід враховувати розташування біля будинку:





питних колодязів,





водойм,





ухили,





траншеї.





Особливості рельєфу можуть вплинути на монтаж системи та розташування приймального пристрою, оскільки можуть перешкоджати створенню потрібного ухилу для самопливних систем, а це дуже важливо під час проєктування.