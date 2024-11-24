Скільки живуть собаки породи Мальтіпу

Собака породи мальтіпу була виведена шляхом в'язки мальтійської болонки та той - пуделя. Її історія розпочалася у 2001 році. Метою виведення було отримання декоративного вихованця з гіпоалергенною шерстю.





Внаслідок схрещування отримали породу, яка відмінно вписується до життя у квартирі. Вона не вимагає великих фізичних навантажень та складного догляду, для неї головне – це увага господаря. Ці собаки розумні та кмітливі, а також легко піддаються тренуванню.





За параметрами це невеликий пухнастий песик вагою від 3 до 5 кг і довжиною в загривку 30 см, який має великі круглі очі та висячі вуха.





Собаки породи мальтіпу мають такі розміри, як міні та стандарт. Їх розрізняють за такою класифікацією - як F1 і F2. Приставки F вказують стадії схрещування: мальтіпу F1 – це суміш 50% мальтезе та 50% пудель, а F2 – це відповідно 25% мальтезе та 75% пудель. Порода мальтипу виділяється пухнастою шубкою середньої довжини, без наявності під шорстку. Кінологи радять розчісувати їх більш ніж достатньо двох - трьох разів на тиждень.





Забарвлення буває різне, але частіше вони одного кольору. Як правило, поширені мальтіпу йдуть білого кольору. Не менш популярні - кремове, руде, абрикосове, сріблясте і коричневе забарвлення.





Темні ділянки під очима часто зустрічаються у цих собак, особливо це дуже помітно за наявності білої вовни. У такому разі допоможе особливий засіб відбілювання із зоомагазину.

Слід зазначити, що за очима потрібен також належний догляд: їх варто протирати щодня.





Що стосується вух у мальтіпу, то вони мають висячу форму і густо вкриті вовною. При цьому вони мало пропускають повітря і щотижня вони потребують чистки спеціальним засобом.

Особи цієї породи мають схильність до таких захворювань як:





проблеми із зубами;





кардіоміопатія - серцева хвороба, що викликає дисфункцію, тим самим блокує приплив крові в організм;





патологія підшлункової залози;





алергії (хоча самі вони не алергіки);





вивихи колінного суглоба;





хвороби очей;





захворювання нервової системи;





гіпотиреоз.





Живуть мальтіпові собаки в середньому чотирнадцять років. При формуванні раціону для собаки враховують генетичні особливості породи. Збалансоване меню для мальтіпу, як правило, підбирають з низькокалорійним складом, мало вуглеводним, простим, а також багатим вітамінно - мінеральним комплексом, щоб собака була здорова і жила довго.