Як розмножити королівську герань живцями в домашніх умовах

Період розмноження королівської герані припадає на серпень - вересень.





Для початку з неї знімають верхні живці, тому що вони найбільш активні та можуть укорінюватись в грунті без додаткової стимуляції. Далі слід підготувати 3 гілки, які в результаті дадуть від одного до трьох саджанців.





Варто не забувати, що обрізаний живець вимагає обробки спеціальним порошком з деревного вугілля, тобто варто присипати та просушити його ще дві години на повітрі.





Які ж пагони герані слід підготувати:

Беруться верхні пагони;





З двома між вузловими проміжками;





З парою верхнього листя;





Міцні, але не м'які.

Тим часом коли живці гояться, готують самий ґрунт. Для чорнозему змішують добриво та піщаний грунт. Якщо немає піску, його можна замінити на перліт. Суміш готується в однакових співвідношеннях інгредієнтів. Одноразові горщики засипаються грунтовою сумішшю і їх ставлять на поверхню. Далі прикривають плівкою від борту до краю.



Також можлива альтернатива посадки в торф'яні таблетки відростків королівської герані. Далі таблетки встановлюють у кілька ярусів на підставку, якщо це буде масова посадка або один ряд для пари саджанців. Кожна таблетка просочується водою та розпушується. Після чого відросток поміщають у таблетку.



При пророщуванні живців, оптимальний температурний режим для королівської герані це +22 ° С. Квітка ставиться у світле місце. Найкраще ставити в західній або східній частині кімнати, оскільки рослині необхідне розсіяне світло.



Оптимальна температура повітря тримається до кінця фази активного росту квітки. Для того, щоб герань не знаходилася під променями сонця, що палає, її ставлять у затемнене місце, при цьому навколо бутонів створюють об прискальну систему.

За тиждень після пересадки королівську герань підгодовують мінеральним комплексом. Цвітіння її підтримують NPK розчином: по 10% фосфору та калію та 5% азоту.



Добриво вносять 1 раз на 10 днів, це 2 підживлення за сезон.