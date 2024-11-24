Які джинси будуть в моді у 2024 році

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5 месяцев назад
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Джинси є основним предметом гардероба для сучасної жінки.  Сьогодні це основа для комбінації речей, з якими можна ходити як в офіс, так і на прогулянки, романтичні побачення і навіть заходи.


 Період весна-літо 2024 року передбачає бути барвистим і модним, а джинси прогнозують у різних моделях та кольорах.  У цей період творці представлять багато нових елегантних варіантів, акцент піде на оригінальність образу, формування модного та актуального іміджу. 


   При покупці модних джинсів слід сконцентруватися на низці таких нюансів: 


  •  Якість пошиття.  Рядки акуратні та прямі, ніяких ниток, що виступають, і кутів, що випирають.


  •  Фурнітура.  Це фіксатори, зіпер, з'єднувальні елементи й тільки у відмінній якості. 


  •  Колір.  Відтінок джинсів однаковий, без забруднень та зайвих орнаментів.  У виключенні форми штанів з готовими потертостями.


  •  Розмір.  При виборі джинсів важливо, щоб вони сіли ідеально по фігурі та в них було комфортно.


Що стосується колірної гами джинсів, то відзначають такі варіанти: 


  •    Синій колір джинси.  Завжди актуальний і універсальний, так би мовити, під усе. 


  •  Блакитні джинси.  Також основний колір, і він тримається у трендах.


  •  Білі джинси – чудовий варіант на літо.


  •  Чорні джинси – традиційний колір, який тримається на піку популярності. 


  •  Сірі джинси - альтернатива, яка поєднується з більшістю речей. 


   Тож якій моделі джинсів варто віддати перевагу, щоб мати бездоганний образ в актуальному сезоні?


  • Джинси з об'ємними штанами (джинси - беггі) тренд періоду весна-літо 2024. Це джинси крою, що не обтягує, з завищеним поясом і клеш від стегон, комфортні та водночас модні.  Сполучають їх з атласними блузами або короткими топами та светрами. 


  •  Джинси в стилі печворк.  Даний варіант джинсів шиють із різноманітних тканин, відтінків та малюнків, з'єднаних разом.  Це створює особливе та унікальне вбрання.  Комбінують з топами, футболками та сорочками.


  •  Короткі джинси із необробленим краєм.  Поєднують з виробами із замші та шкіряними косухами, щоб виділитися і втілити незабутнє вбрання.


  •  Джинси з вирізами – зухвалий тренд поточного року.  Це розрізи на боках, колінах або штанах, тим самим вбрання вийде незвичайне і сексуальне. 


  •  Джинси кольору хакі - функціональний та універсальний колір для періоду весна - літо.  Їх поєднують як із білою сорочкою та туфлями, а також комбінують із теніскою та спортивним взуттям. 

Підсумуємо, який би Ви не обрали для себе варіант, модель та фасон джинсів, за допомогою їх можна сучасно підкреслити будь - яку фігуру. 