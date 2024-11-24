Які джинси будуть в моді у 2024 році

Джинси є основним предметом гардероба для сучасної жінки. Сьогодні це основа для комбінації речей, з якими можна ходити як в офіс, так і на прогулянки, романтичні побачення і навіть заходи.





Період весна-літо 2024 року передбачає бути барвистим і модним, а джинси прогнозують у різних моделях та кольорах. У цей період творці представлять багато нових елегантних варіантів, акцент піде на оригінальність образу, формування модного та актуального іміджу.





При покупці модних джинсів слід сконцентруватися на низці таких нюансів:





Якість пошиття. Рядки акуратні та прямі, ніяких ниток, що виступають, і кутів, що випирають.





Фурнітура. Це фіксатори, зіпер, з'єднувальні елементи й тільки у відмінній якості.





Колір. Відтінок джинсів однаковий, без забруднень та зайвих орнаментів. У виключенні форми штанів з готовими потертостями.





Розмір. При виборі джинсів важливо, щоб вони сіли ідеально по фігурі та в них було комфортно.





Що стосується колірної гами джинсів, то відзначають такі варіанти:





Синій колір джинси. Завжди актуальний і універсальний, так би мовити, під усе.





Блакитні джинси. Також основний колір, і він тримається у трендах.





Білі джинси – чудовий варіант на літо.





Чорні джинси – традиційний колір, який тримається на піку популярності.





Сірі джинси - альтернатива, яка поєднується з більшістю речей.





Тож якій моделі джинсів варто віддати перевагу, щоб мати бездоганний образ в актуальному сезоні?





Джинси з об'ємними штанами (джинси - беггі) тренд періоду весна-літо 2024. Це джинси крою, що не обтягує, з завищеним поясом і клеш від стегон, комфортні та водночас модні. Сполучають їх з атласними блузами або короткими топами та светрами.





Джинси в стилі печворк. Даний варіант джинсів шиють із різноманітних тканин, відтінків та малюнків, з'єднаних разом. Це створює особливе та унікальне вбрання. Комбінують з топами, футболками та сорочками.





Короткі джинси із необробленим краєм. Поєднують з виробами із замші та шкіряними косухами, щоб виділитися і втілити незабутнє вбрання.





Джинси з вирізами – зухвалий тренд поточного року. Це розрізи на боках, колінах або штанах, тим самим вбрання вийде незвичайне і сексуальне.





Джинси кольору хакі - функціональний та універсальний колір для періоду весна - літо. Їх поєднують як із білою сорочкою та туфлями, а також комбінують із теніскою та спортивним взуттям.

Підсумуємо, який би Ви не обрали для себе варіант, модель та фасон джинсів, за допомогою їх можна сучасно підкреслити будь - яку фігуру.