http://dva-kuzneca.com/

Сайт для мастерской кованых изделий "Два кузнеца". Сайт "под ключ", реализован на Joomla, дополнительно установлено дописано модули. Дизайн ориентирован на тематику и пожелания заказчика. Сайт находится на обслуживании в нашей студии более года.