"Exclusive"
Сайты «под ключ»
Добавлена137 просмотров
13 лет назад
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Cайт "под ключ" для школы иностранных языков "Эксклюзив". Дизайн разработан в фирменных цветах заказчика. Реализовано на "Joomla" + модули и плагины. Дополнительно заказана SEO, сайт на обслуживании в нашей студии уже один год.