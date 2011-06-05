http://www.exclusive.ua/

Cайт "под ключ" для школы иностранных языков "Эксклюзив". Дизайн разработан в фирменных цветах заказчика. Реализовано на "Joomla" + модули и плагины. Дополнительно заказана SEO, сайт на обслуживании в нашей студии уже один год.