[ОК] Недвижимость

Октябрь, 2007

Группа компаний «ОК» - старейший участник российского рынка коммерческой недвижимости, работает на рынке с 1992 года. За это время «ОК» было продано более 8000 объектов недвижимости, более 14000 объектов сдано в аренду, выполнено более 500 контрактов на осуществление консалтинговых работ. «ОК» имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, что является преимуществом компании при работе с клиентами.