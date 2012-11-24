"Планерка" - инструменты для проектирования

http://www.planerka.info

Planerka.info - это инструменты для проектирования. - Воспользуйтесь набором методов, которые помогут вам в разработке вашего проекта. Не важно, что вы проектируете - новый дом или собственную фигуру. Список методов постоянно расширяется, так что наверняка найдете нужный! - Обсудите идею в кругу творческих людей, или примите участие в работе творческих группп.