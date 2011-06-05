"VipTools"

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
178 просмотров
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http://viptools.com.ua/

Разработка интернет магазина "под ключ" для компании по продажам профессионального инструмента. Реализовано на Joomla+ virtuemart. Дополнительно установлено: видео и фотогалереи, дополнительные сложные сортировки товаров, ....