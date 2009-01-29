14 друзей Винодела

http://vinodel-fan.com.ua

На данный момент пожалуй один из самых крупных проектов нашей студии. Это промо сайт посвящен редизайну сайта компании «Винодел» выполнен по заказу РА «TRIOOO». На сайте реализована сложная система приглашений с целью собрать команду из 14 человек. Когда команда собрана то они получают доступ к виртуальному пикнику. Виртуальный пикник это флеш игра где участники могут почувствовать себя на украинском пикнике, попить вино с пингвинами на северном полюсе, посидеть возле костра с индейцами, поплясать на зажигательном мексиканском пикнике и даже побывать на диком западе. На каждом пикнике участники могут выбирать аватарку или загружать своё фото, могут общаться между собой и проверить себя в мастерстве открытия бутылок. Над проектом работали креативщики, художники, аниматоры, флешеры, программисты и диджеи. Работа была проделана грандиозная и в минимальные сроки. Отдельная благодарность студии «Visual Seed» за помощь в создании проекта и прорисовке персонажей.