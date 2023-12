https://23.ua

На сьогоднішній день ресторан вже не тільки місце, де можна зібратись на урочисті свята, а й комфортабельний заклад і для ділової зустрічі, і для ланчу серед трудового дня, і також для веселої компанії друзів.

Мережа закладів "23 ресторани" запрошує в гості всіх, хто хоче затишно провести час, відпочити від повсякденної метушні під приємну музику; де вас зустрінуть з добродушною атмосферою й привітним персоналом, який гарантує індивідуальний підхід і першокласний сервіс для всіх своїх клієнтів.

Якщо ви гість Івано-Франківська, зробіть для себе маленьке свято, відвідавши один із закладів "23 ресторани"

Today a restaurant is not only place for celebratory events, but a comfortable public place for business meeting, for lunch among the day's work, and also for a funny group of friends.

Network of "23 restaurants" public places invite everyone you to visit them and spent time with comfort, take rest from everyday life to pleasant music, you would be met with cosy atmosphere and affable personnel that guarantee personalized and first-class service of all their clients.

If you are a guest of Ivano-Frankivsk, make a little holiday for yourself visiting one of "23 restaurants" public places.