5 однотипных сайтов на Tilda

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Техническое задание: Сделать 5 сайтов на Tilda по ремонту брендов. На 1 бренд 1 сайт. В мобильной версии меню в виде гамбургера. Сайты должны отличаться между собой по контенту.
Срок выполнения всех 5 сайтов: прогнозируемый - 3 дня, фактический - 2 дня 16 часов.
Отзыв: Исполнитель выполнил все быстро и без ошибок, в соответствии с ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.