5 однотипных сайтов на Tilda

Техническое задание: Сделать 5 сайтов на Tilda по ремонту брендов. На 1 бренд 1 сайт. В мобильной версии меню в виде гамбургера. Сайты должны отличаться между собой по контенту.

Срок выполнения всех 5 сайтов: прогнозируемый - 3 дня, фактический - 2 дня 16 часов.

Отзыв: Исполнитель выполнил все быстро и без ошибок, в соответствии с ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.